Ako zarobiť na II. pilieri: Niektoré fondy si pripísali zisk nad 20 percent

Dostali ste už výpis z II. piliera za rok 2021?

Ani vy sa nestačíte čudovať sumám, ktoré tam vidíte? Potom patríte k väčšine sporiteľov na Slovensku. Aj keď sa môžete hnevať na nekompetentné rozhodnutia politikov, v prvom rade je to váš nezáujem o investičnú stratégiu, ktorý stojí za biednym stavom vašich úspor. Čo je dôležité vo výpise a čo môžete urobiť pre to, aby sa to zmenilo?

Negarantované dôchodkové fondy priam utešene zarábajú, no drvivá väčšina sporiteľov na Slovensku nemá z toho žiaden úžitok. Tie druhé, garantované fondy, vlani prerobili v priemere 4,5 percenta. Čo nezničil vývoj na trhoch, to urobila inflácia.

„Garancia je v systéme nastavená klamlivo. V praxi znamená: ak dnes do druhého piliera odvediem 100 eur, po 10 rokoch budem mať minimálne týchto 100 eur. Otázka je, kde je ochrana proti inflácii,“ hovorí generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik.

Čo chcú zmeniť?

Zmeny v dôchodkovom systéme sú na spadnutie, pričom vládna koalícia diskutuje aj o „presune“ sporiteľov z garantovaných do negarantovaných fondov. „Rezort práce pre zlepšenie sporenia v II. pilieri navrhuje, aby sporitelia investovali najprv vo výnosnejších investičných fondoch,“ píše tlačový odbor. Čo to znamená, však zatiaľ nie je jasné, pretože minister Milan Krajniak (Sme rodina) nechce, aby presun ľudia dostali príkazom.„Musí to urobiť ten človek, sú to jeho peniaze, nemôže to za neho urobiť štát,“ povedal nedávno.

Ako zmeníte DSS

• na prestup z jednej DSS do druhej potrebujete akceptačný list zo Sociálnej poisťovne

• pobočka poisťovne vám ho vydá osobne na počkanie, príp. vám ho pošle do schránky na slovensko.sk

• odovzdáte ho DSS, do ktorej chcete prestúpiť, a podpíšete s ňou zmluvu

• predchádzajúcej DSS nič neoznamujete

Kedy sa za to platí

• záleží na tom, či ste už DSS zmenili, resp. kedy ste to urobili naposledy

• ak ste ešte neprestúpili, alebo ste to urobili pred viac ako rokom, neplatíte

• ak prestupujete častejšie, zaplatíte 16 €