Stredoškoláci nevedia, čo ich v poslednom ročníku čaká: Čo ak omikron zabráni maturite?

Pandémia koronavírusu trvá už dva roky.

Viac či menej zasiahla každú oblasť, no o našom školstve a vzdelávaní sa dá povedať, že ich doslova zvalcovala. Najhoršie sú na tom stredoškoláci a z nich tí, ktorí sa tohto roku chystajú na skúšku dospelosti. Zatiaľ platí, že maturita bude klasická, prezenčnou formou. Ak by však omikron udrel plnou silou, môže sa na poslednú chvíľu stať, že schvália administratívnu maturitu. Čo to je a ako by to prebiehalo?

Dištančné vzdelávanie u nás zväčša nefunguje, a ak aj áno, nedosahuje ani zďaleka také výsledky ako prezenčná forma štúdia. Tohtoroční maturanti sa učili z domu takmer polovicu celého štúdia a majú výrazné ťažkosti nielen s učivom, ale najmä praktickými časťami vzdelávania. Ministerstvo školstva sa podľa vlastného vyjadrenia snaží doučovaním vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku pandémie.



„Chceme podporiť žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom. Zároveň podporujeme tak aj učiteľov, ktorí sa chcú žiakom po vyučovaní venovať a napomôcť im upevniť si vedomosti či preopakovať učivo,“ vysvetľuje minister školstva Branislav Gröhling. Minister školstva si ešte na jeseň roku 2021 myslel, že tento školský rok by už mohli maturitné skúšky prebehnúť online z domu, ale nestane sa tak.

Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá brzdila potrebné prípravy. Gröhling sa tiež koncom minulého roka na tlačovej konferencii vyjadril, že maturitná skúška sa v tomto školskom roku bude konať a nebude zrušená. Či to tak naozaj bude, však ešte len uvidíme. Valiaca sa vlna omikronu by mohla situáciu úplne zmeniť.