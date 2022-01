Porovnanie prírodných sladidiel: Čím nahradiť cukor pri chudnutí?

Už niekoľko rokov je biely rafinovaný cukor označovaný za nezdravý. Na trhu je množstvo alternatív rôznych kvalít a aj ceny. Siahajú po nich najmä tí, ktorí sa snažia schudnúť, a ich cieľom je obmedziť príjem kalórií.

Ale pozor, ak ste si mysleli, že napr. tmavý cukor je pri zhadzovaní hmotnosti lepšia alternatíva, budete sklamaní. Odborníci z českého portálu vimcojim si vzali pod drobnohľad prírodné sladidlá vo forme sirupov a práškov a porovnali ich s klasickým cukrom. Sú naozaj všetky lepšie a menej kalorické?

Veľa ľudí sa domnieva, že ak nahradia bežný cukor hnedým cukrom, niektorým zo sirupov alebo medom, môžu sladiť zdravo a diétne. „Zásadné však nie je, aký cukor použijeme, ale jeho množstvo,“ vysvetľuje odborníčka Karolína Hlavatá z portálu vimcojim. Nadmerný príjem cukru z akéhokoľvek zdroja môže mať negatívny vplyv na naše zdravie.

„Pravda však je, že cukor v skutočnosti nie je vôbec taký zlý,“ myslí si gastroenterológ Ladislav Kužela a vysvetľuje: „Zabezpečuje životnú energiu pre mozog, svaly a orgány.“ Nielen pri diéte je teda potrebné celkový príjem cukrov strážiť. Dôležité je uvedomiť si, že cukor nie je len to, čím si dochutíte kávu alebo čaj.

Jeho veľké množstvo je v ovocí, nemali by ste na to v celkovom počítaní zabúdať. A možno vás prekvapí, že sacharidy sa aj vo veľkom množstve môžu nachádzať v potravinách, kde by vám to ani nenapadlo. Skvelý príklad sú raňajkové cereálie, hotové jedlá, omáčky, kečupy aj dresingy, ochutené jogurty, pudingy a ďalšie (ne)mliečne výrobky, a jednoznačne alkohol.



Ak cukor, tak koľko?

Ladislav Kužela, gastroenterológ

- Odporúčania, týkajúce sa príjmu cukru, hovoria o tom, že by sme nemali konzumovať viac ako 30 g voľného cukru/deň (asi 7 kociek alebo 7 čajových lyžičiek cukru). Podľa najnovšieho prehľadu z Anglicka sa ukázalo, že Angličania si vedia poriadne osladiť život (pravdepodobne nebudeme na tom inak). Dospelí muži tam prijímajú v priemere 64 g voľného cukru/deň a ženy priemerne okolo 50 g. WHO (Celosvetová zdravotnícka organizácia) odporúča limitovať voľný cukor na príjem menej ako 5 % z celkovej dennej energie.

Čo odborníci hodnotili?

Vzhľad (pri sypkých sladidlách sypkosť až hrudkovitosť, u sirupov vzhľad číry až kalný)

Veľkosť kryštálov u sypkých sladidiel alebo konzistenciu u sirupov (riedka až hustá)

Farba (svetlá až tmavá)

Inzenzita vône (slabá až silná)

Prítomnosť cudzích pachov (nerozpoznateľná až veľmi silná)

Rýchlosť rozpúšťania (uvedené v minútach)

Následne pri roztokoch