Rýchlo, lacno a bezpečne! Ako efektívne zvýšiť výkon?

Rýchlo, lacno a bezpečne! Ak chceme z motora a auta dostať všetok potenciál, môžete zvoliť rozličné cesty.

Jednou z nich je tankovanie kvalitných pohonných látok, mazanie najlepšími olejmi a pravidelný servis. Potom však existuje aj časovo a finančne náročnejší postup, ktorý nakoniec prinesie kone navyše. Často si to však vyžaduje hneď niekoľko úprav.

Palivá a oleje

Prémiové palivá sú drahšie, rovnako tak oleje. Lenže oktány nemajú nič spoločné s energetickou výdatnosťou benzínu. Takže tvrdiť, že auto je so 100-oktánovým benzínom výkonnejšie, neplatí. Vyššie oktánové číslo vyjadruje odolnosť benzínu proti samovznieteniu. To je skvelá vlastnosť, pretože čím je benzín odolnejší proti tomuto javu, tým viac chráni motor proti detonačnému horeniu, ktoré je pre agregát zlé. Výhodou je aj pôsobenie proti usadzovaniu karbónu na ventiloch a palivu dodávajú vyššiu chemickú stabilitu, a to sa oplatí najmä pokiaľ máte auto s niekoľkými stovkami koní. Samozrejmosťou sú kvalitné prevodovkové a motorové oleje.

Sacie potrubie

Ak máte auto s atmosférickým motorom, je dobrou voľbou investovať do sacieho potrubia pomocou priameho alebo náporového sania. Pri prvej možnosti treba dbať na to, aby nové sacie potrubie bolo čo najkratšie a aby malo čo najmenej záhybov, vďaka tomu do valcov efektívne distribuuje vzduch. Zároveň treba zabezpečiť, aby sa nenachádzalo príliš blízko motora, inak by mohlo nasávať horúci vzduch. Ak zvolíte náporové, bude to nákladnejší variant. Vzduchu pomáha prúdiť do motora náporom. Preto sa osádza na kapotu, na nárazníky alebo namiesto hmloviek. Na konci získate niekoľko koní.

Športový filter

Jednou z najlacnejších úprav je výmena klasického papierového vzduchového filtra za bavlnený, ktorý má väčší prietok vzduchu. Výhodou je aj dlhá životnosť, a ak sa zašpiní, stačí ho vyprať a je opäť ako nový. Výkon však dokáže zdvihnúť iba o 2 až 3 kone, čo nie je veľa, a preto sa tento úkon kombinuje s ďalšími modifikáciami.

Výfukové zvody

Ak investujete do dobrých zvodov, docielite zníženie spätných tlakov do valca a eliminujete nedokonalé vyplachovanie výfukových plynov z hlavy valcov a tým aj lepší výkon. Navyše, zvody na mieru sú ľahšie, takže auto bude mať až o 20 % vyšší výkon a nižšiu hmotnosť.

Úprava hlavy valcov

Zvýšiť výkon sa dá aj zvýšením tlaku vo valci. Dá sa to docieliť zvýšením kompresného pomeru - a to buď znížením hlavy valcov, alebo znížením tesnenia pod hlavou valcov či výmenou ojníc za dlhšie. Ak sa rozhodnete pre zníženie hlavy, na sústruhu vám vezmú 2 milimetre a motor bude mať väčší krútiaci moment a pôjde ľahšie do otáčok.