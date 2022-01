Definitívne ceny elektriny a plynu: Koľko si priplatíme za energie?

Obávate sa zvýšenia cien elektriny či plynu? Trhové ceny komodít vlani extrémne vzrástli a to sa musí premietnuť aj do koncových cien.

Ešte v decembri to vyzeralo všelijako, ale Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) niekoľkými rozhodnutiami zmiernil dosah nepriaznivého vývoja na slovenské domácnosti. Ako zdražejú energie?

Za energie si priplatíme, ale menej, ako to vyzeralo ešte pred mesiacom. Keď ÚRSO analyzoval cenové návrhy dodávateľov elektriny, dospel k záveru, že takto to nejde, a rozhodol sa znížiť niektoré sieťové poplatky. Ide najmä o tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá oproti minulému roku klesne v priemere o 33 percent. Bežná domácnosť, žijúca v byte, si tak priplatí necelé 3 eurá mesačne. Ak elektrinou aj kúrite a ohrievate vodu, vaše náklady zasa vzrastú asi o 12 eur mesačne. „Regulované ceny elektriny v roku 2022 sa tak pre veľkú časť domácností dostávajú približne na úroveň predpandemických regulovaných cien elektriny v roku 2020,“ tvrdí predseda úradu Andrej Juris.

Nové tarify pre SPP

Aj ceny plynu minulý rok extrémne vzrástli. ÚRSO na to reagoval tak, že Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP) určil nové tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Domácnosti, ktoré plynom vykurujú, si priplatia od 9,43 do 18,69 eura mesačne, v závislosti od spotreby. Kto na plyne iba varí, zaplatí asi o 45 centov mesačne viac. „Regulované ceny plynu sa v roku 2022 dostanú o niečo nad úroveň regulovaných cien plynu v roku 2020,“ dodáva Juris.

Sieťové poplatky

- začiatkom minulého roka na pražskej burze stála megawatthodina elektriny 55 €, pred Vianocami sa predávala za

- aj keď trhové ceny elektriny sú extrémne vysoké,

Teplo

- ako si priplatíte za teplo, závisí najmä od toho, za akú cenu vaša teplárenská spoločnosť nakúpila plyn

- ak za nižšiu ako maximálnu cenu (najmä v 1. polroku 2021), náklady domácnosti za rok 2022 sa v priemere zvýšia o 39,60 €

- ak za maximálnu cenu (až v 2. polroku 2021), náklady domácnosti za rok 2022 vzrastú o 135,84 €