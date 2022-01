Od 1. januára platí nový zákon: Kedy nemusíte doplácať za lieky?

Poberáte starobný či invalidný dôchodok, alebo máte ťažké zdravotné postihnutie? Od 1. januára platí zákon, podľa ktorého by ste nemuseli doplácať za lieky ani cent. Funguje to však len vtedy, ak spĺňate určité podmienky. Koho sa to týka a čo si to vyžaduje?

Seniori, pozor! Od 1. januára máte možnosť vyhnúť sa doplatkom za lieky. Dôležité je, aké vysoké sú vaše príjmy. Ak máte dôchodok do 679,80 €, nemusíte platiť vôbec nič. Potom záleží už len na tom, či ešte ste, alebo nie ste ekonomicky činní. Ak nie ste, doplatky vám odpustia už v lekárni. „Zdravotné poisťovne lekárňam poskytujú zoznam takýchto poistencov, teda lekárnik už pri výdaji lieku vie, na koho sa vzťahuje nulový limit spoluúčasti,“ tvrdí hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ak ešte zarábate, alebo si privyrábate, lekárnik nevie, aké celkové príjmy máte. Dôchodca v lekárni normálne zaplatí a poisťovňa dodatočne posúdi, či má nárok na odpustenie doplatkov, alebo má limit vo výške 30 eur.

„Pre tohto dôchodcu ostáva spôsob uplatnenia limitu rovnaký ako v minulosti. V lekárni uhradí celú sumu doplatkov a zdravotná poisťovňa spätne raz za štvrťrok posúdi celkovú výšku jeho príjmov. V závislosti od nej mu raz za štvrťrok vráti doplatky presahujúce 0 eur alebo 30 eur,“ dodáva Eliášová.

Dve možnosti sú len dve možnosti: buď neuhrádzate žiadne doplatky (limit spoluúčasti 0 €), alebo uhrádzate maximálne 30 €

ktorá z možností sa vás týka, závisí od výšky vašich príjmov za štvrťok

hranicou je 180 % priemernej mzdy v hospodárstve za predminulý rok

priemerná mzda v roku 2020 dosiahla 1 133 €, 180 % tejto sumy je 2 039,40 €

Ako to funguje - Doplatky 0 € máte príjmy za štvrťrok do 2 039,40 € alebo dôchodok do 679,80 €



1. možný prípad

1. možný prípad ak nie ste ekonomicky činní, doplatky vám odpustia už pri výdaji lieku v lekárni

zdravotné poisťovne lekárňam poskytujú zoznam poistencov s nárokom na odpustenie doplatkov, takže lekárnik vie, či sa vás to týka, alebo nie

zoznam poisťovne aktualizujú najmenej raz mesačne



2. možný prípad

2. možný prípad ak ste ekonomicky činní, treba posúdiť výšku vašich príjmov za štvrťrok, a to sa pri výdaji lieku nedá

v lekárni uhradíte doplatky a poisťovňa dodatočne posúdi, či máte nárok na ich odpustenie

ak nárok máte, vrátia vám celú sumu doplatkov pokračovanie ‹ 1 2 ›