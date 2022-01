Zajtra sa končí vianočné obdobie, začínajú sa fašiangy: Tradície na Troch kráľov

Obdobie najkrajších sviatkov v roku sa pre väčšinu z nás definitívne končí vo štvrtok, keď veriaci slávia Zjavenie Pána.

Západní kresťania si pripomínajú Troch kráľov z Východu, ktorí prišli do Betlehema, aby sa poklonili malému Ježišovi a obdarovali ho vzácnymi darmi - zlatom, kadidlom a myrhou. Začínajú sa fašiangy, obdobie zábav a hodovania. Už od 3. storočia je 6. január sviatkom Zjavenia Pána.

Cirkev si ním pripomínala príchod kráľov z Východu, ktorí prišli obdarovať novonarodeného malého Ježiša. Rozšírenejší je však názor, že to neboli králi, ale mudrci. Gašpar, Melichar a Baltazár boli vraj učenci - fyzik, astronóm a matematik. Boli to pohania z neznámych krajín, ktorí sledovali betlehemskú hviezdu, ktorá ich priviedla do Betlehema. Aké tradície sa u nás spájajú so sviatkom Troch kráľov?

Aké boli u nás tradície?

1. V predvečer sviatku sa v dedinách organizovali trojkráľové tanečné zábavy, určené hlavne pre slobodnú mládež. Chlapci zaplatili muzikantov a pitie, dievčatá priniesli pohostenie.

2. Ráno sa chodilo po vodu z potoka, ktorou pokropili zvieratá.

3. V kostoloch sa svätili voda a krieda, čo je v rímskokatolíckych chrámoch časté aj dnes. Vodu si ľudia dali doma do sväteničiek - nádobiek pri vchodových dverách. Pri odchode z domu sa potom ľudia touto vodou prežehnali. Krieda sa používala na odpudenie zlých duchov. Okolo postele sa posvätenou kriedou nakreslil na zem kruh a démonická bytosť už nemala prístup.

4. Popoludní kňaz navštevoval domácnosti vo farnosti, posvätil im ich príbytok, kriedou napísal na dvere písmená C + M + B. Často sa to vysvetľuje ako iniciály mudrcov. To môže byť aj pravda, ak kňaz zamení C za G, čo sa dnes robí, ale pôvodný význam je Christus Mansionem Benedicat - v preklade z latinčiny Kristus dom žehná.

5. Slobodné dievčatá sa na saniach spúšťali z kopca, čo malo mať magický charakter. Čím strmší bol kopec, alebo čím dlhšie mládenci dievčatá na saniach ťahali, tým kvalitnejšia mala byť v ten rok konopa.

6. Počas dňa si ľudia chodili po domácnostiach vinšovať.

7. Hrávala sa trojkráľová hra. Vystupovali v nej traja mládenci, ktorí stvárňovali biblický príbeh Troch kráľov. Toto predstavenie chodili hrávať do domácností.

8. Dievčatá sa pred východom slnka umývali snehom, aby mali krásne bielu pleť.