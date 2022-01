Ananás ako superpotravina: Bojovník proti rakovine aj obezite!

Ananás ako tropické ovocie je bohatý na množstvo vitamínov, enzýmov a antioxidantov.

Je vhodný na posilnenie imunity či podporu trávenia. Na sociálnej sieti to uviedol Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. "Konzumáciou tohto ovocia môžeme posilniť imunitný systém, vybudovať silné kosti a zároveň podporiť trávenie," vymenoval RÚVZ. Poukázal na to, že hoci je ananás sladký, obsahuje málo kalórií. Má vysoký podiel vitamínu C a mangánu, vlákniny a bromelaínu. "Bromelaín je enzým, ktorý štiepi bielkoviny," vysvetlil RÚVZ.

Ananás podľa RÚVZ pomáha pri tráviacich ťažkostiach, ako je pálenie záhy, plynatosť, hnačka a vracanie. "Veľký význam má pri prevencii a liečbe trombózy, znižuje zrážanlivosť krvi a znižuje krvný tlak. Má protizápalové účinky a odbúrava cholesterolové usadeniny zo stien ciev," priblížil RÚVZ. Ananás je tiež dobrým zdrojom kyseliny listovej a vitamínu B1 a B6. Zastavuje rast rakovinových buniek a zabraňuje tvorbe metastáz. "Je výborným pomocníkom v boji proti obezite," dodal RÚVZ.