Najbizarnejšie autá histórie: Aj toto jazdilo!

Silvester sa blíži a s ním aj pripomienka toho, že pri oslavách by ste auto mali nechať doma.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Rebríčkov najhorších či najsmiešnejších áut histórie je mnoho, ale tieto exempláre figurujú v každom z nich.

Trabant

Otvoriť galériu TRABANT Zdroj: gettty images

Toto BMV východu (bakelitové motorové vozidlo) bolo už počas socializmu terčom nespočetných vtipov. Smiech cez slzy bol často to jediné, čo ostatným vodičom ostávalo, keď sa vliekli za dymiacim trabantom s jeho 26-koňovým dvojtaktom. A to hovoríme o poslednom výkriku zo Zwickau - pôvodné verzie trabantov mali len 17 koní.

Reliant Robin

Toto auto preslávil Mr. Bean, ktorý mu neustále robil zle. Na to sa však ani nemusel veľmi namáhať, trojkolka bola extrémne nestabilná a prevrátila sa pri najmenšom podnete. Našťastie, s motorom s objemom 0,75 l nedosahovala žiadnu krkolomnú rýchlosť a plastová karoséria toho zniesla dosť. Je to neuveriteľné, ale vo výrobe sa toto čudo udržalo 30 rokov - od roku 1973 do roku 2002.

Peel Trident

Vznikol v Británii vývojom z typu Peel P50, čo je najmenšie auto na svete. Na rozdiel od svojho jednomiestneho predchodcu odviezol Trident dvoch ľudí. Tlačili sa pod kupolou z plexiskla, kde by sa za slnečných dní škaredo piekli - našťastie v Británii často prší. Trident je dlhý iba 190 cm a jeho motor s objemom 0,5 l má výkon 4,2 k.