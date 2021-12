Omyly spod stromčeka: Ako vrátiť nechcený darček? Čítajte!

Priveľký, nevkusný či taký, ktorý už máte? Reč je o nepríjemných prekvapeniach pod vianočným stromčekom. Mnohí hneď po Vianociach začnú kontaktovať obchody a kuriérov, aby oblečenie, hračky či elektroniku vrátili, alebo vymenili za iný tovar. Od čoho závisí, či nevhodný darček môžete vrátiť, alebo vymeniť?

Ak chcete tovar vrátiť, záleží na tom, kde ste ho kúpili. Medzi kamennou predajňou a e-shopom je jeden podstatný rozdiel. Kamenný obchod nie je povinný vrátiť vám peniaze, ani tovar vymeniť, ak ide o bezchybný výrobok. Záleží len na predávajúcom. Či takéto možnosti poskytuje a za akých podmienok, vyplýva z jeho interných predpisov.

Ak ste darček kúpili cez internet, legislatíva hovorí, že až na niektoré prípady ho môžete vrátiť do 14 dní. „Minimálna lehota na odstúpenie od zmluvy je stanovená zákonom a toto právo nesmie predávajúci spotrebiteľovi uprieť,“ pripomína ústredný riaditeľ Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) Marcel Suchár. Obchodník môže túto lehotu predĺžiť podľa vlastnej vôle. Ako sa ukazuje, mnohí to aj urobili - či už do polovice januára, do konca januára alebo ešte dlhšie.



Kamenná predajňa

Pred kúpou si spotrebiteľ môže tovar prezrieť a vyskúšať.

Ak tovar nemá chyby, predávajúci nie je povinný vziať ho späť, alebo vymeniť ho za iný.

Či tovar možno vrátiť, alebo vymeniť, závisí len od predávajúceho.

Iba on stanovuje podmienky, napr. lehotu na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru, výmenu tovaru za poukážky, vrátenie tovaru s originálnym obalom, s pôvodnými visačkami atď.

Za chybu sa nepovažujú: nevyhovujúci tvar, farba či veľkosť.



Tovar musí mať chyby

Marcel Suchár, ústredný riaditeľ SOI

- Ak možnosť výmeny tovaru alebo odstúpenia od zmluvy (vrátenia peňazí) nevyplýva z interných predpisov predávajúceho, tak kupujúci, ktorý za tovar zaplatil, nemá zákonné právo vynucovať od neho výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, ak tovar nemá chyby. Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu peniaze, alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o tovar bez chýb.



Internetový obchod

Ide o predaj tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzky predávajúceho.

Spotrebiteľ môže aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní.

Rozhodnutie si vyžaduje oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Lehota začína plynúť prevzatím tovaru či uzavretím zmluvy o poskytnutí služby.

Predávajúci je povinný vrátiť peniaze najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia.



Čo nemôžete vrátiť

Tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze.

Zvukové či audiovizuálne záznamy, knihy alebo softvér v ochrannom obale, ak ste ho už rozbalili.

Tovar zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, tovar vyrobený na mieru alebo iba pre vás.

Služba, ak ste výslovne súhlasili s jej poskytnutím, že strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

Pre väčšiu pohodu a pohodlie zákazníkov sme tento rok predĺžili možnosť výmeny nevhodných darčekov až do konca januára. Darček, na ktorý sa služba vzťahuje, potom stačí priniesť nepoužitý a nepoškodený na ktorúkoľvek pobočku do 31. 1. 2022. Po jeho vrátení zákazník automaticky dostane poukaz, ktorý môže až do 14. 2. 2022 využiť na nákup iného tovaru.



Datart

Čo sa týka darčekov nakúpených od 15. 11. do 24. 12. 2021, zákazníci ich môžu vymeniť nerozbalené, nepoužité a nepoškodené od 27. 12. 2021 do 16. 1. 2022 v ktorejkoľvek predajni DATART. Výrobok môžu vymeniť za iný minimálne v rovnakej hodnote alebo za darčekovú kartu. Darček nie je možné vymeniť za peniaze.



Lidl online shop

Lehota na odstúpenie od zmluvy, resp. vrátenie tovaru zakúpeného cez Lidl online shop je 30 dní odo dňa, keď zákazník prevzal tovar od prepravcu.



NAY

Darčeky zakúpené od 1. decembra je možné vrátiť do 15. januára 2022, v ktorejkoľvek predajni NAY.



Mall.sk