Obchody, pošta, banky: Ako budú otvorené cez sviatky?

Ešte ste si nenakúpili? Vianoce sú predo dvermi a tomu zodpovedá aj situácia v slovenských obchodoch.

Nemusíte však panikáriť. Dnes je len 23. decembra a poslednú šancu na nákup máte až zajtra. Na Štedrý deň dopoludnia sú maloobchodné prevádzky otvorené, až v nasledujúcich dvoch dňoch majú zavreté. Ako budú otvorené obchody, pošty a banky a ktoré prevádzky majú výnimku zo zákona?

Zákaz maloobchodného predaja

V dňoch 24. decembra po 12.00, 25. a 26. decembra, 1. januára či 6. januára sú obchodné prevádzky zo zákona zatvorené. Zákonník práce hovorí, že v týchto dňoch „nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác“. Súčasne vymenúva niekoľko výnimiek z maloobchodného predaja.

Výnimky zo zákazu

maloobchodný predaj na čerpacích staniciach

maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach

maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach

predaj cestovných lístkov

predaj suvenírov

Pošta cez sviatky neúraduje

Iveta Dorčáková, Slovenská pošta

- Počas vianočných sviatkov (24. - 26. decembra 2021) a novoročných sviatkov (1. a 6. januára 2022) budú všetky pošty zatvorené. Na Silvestra, 31. decembra 2021, budú otváracie hodiny pre verejnosť skrátené. Aktuálne otváracie hodiny sú uvedené na výveskách jednotlivých pôšt, klienti ich nájdu v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty aj na jej stránke.

Dôležité platby pošlite v predstihu

Kým transakcie v rámci jednej banky sa uskutočnia v ten istý deň, pri prevode do inej banky musíte počítať s jedným dňom navyše. Posledným dňom, keď môžete poslať platbu, ktorá musí byť na účte v inej banke 31. decembra, je štvrtok 30. decembra. „Výnimkou sú urgentné prevody, ktoré prejdú do inej banky v ten istý deň a je možné ich zadať ešte aj na Silvestra. Oproti štandardnému prevodu sú však drahšie,“ tvrdí hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Ďalšou možnosťou je vklad hotovosti na účet príjemcu v jeho banke. „Vklady hotovosti sú na účet pripísané bezprostredne po ich realizácii v pobočke. Vložiť peniaze na účet vedený v Slovenskej sporiteľni tak môžete na Silvestra do dvanástej hodiny.“

Aj banky sviatkujú