Očarte rodinu a blízkych: Sviatočné pečenie na poslednú chvíľu

Došli vám už maškrty a neplánujete stáť dlhé hodiny pri rúre? Máme riešenie. Vybrali sme pre vás niekoľko tipov na vianočné dobroty, ktoré očaria rodinu i blízkych a nezdržia vás na celé dni v kuchyni.

Vianočné pečivo na 3 spôsoby

Počet porcií: 20

Potrebujeme:

Základné cesto

550 g zmäknutého masla

160 g práškového cukru

1/2 lyžičky soli

2 vajíčka

1 žĺtok

600 g hladkej múky

Kakaové venčeky

30 g holandského kakaa

30 g strúhaného kokosu

Pomarančové tyčinky v čokoláde

kôru z 1 pomaranča

štipku škorice

100 g čokolády na varenie (40 % kakaa)

Vanilkové kvetinky

1/2 vanilkového struku

80 g marhuľového džemu

Postup

Základné cesto

Maslo s cukrom vyšľaháme mixérom do peny. Prisypeme soľ a po jednom prišľaháme vajíčka a žĺtok. Naraz prisypeme preosiatu múku a premiešame. Základné cesto rozdelíme na tri časti.

Kakaové venčeky

Do jednej časti primiešame kakao a kokos. Cesto naplníme do cukrárskeho vrecka s ozdobnou hviezdicovou špičkou a na plech vystlaný papierom na pečenie nanášame venčeky.

Pomarančové tyčinky v čokoláde

Do ďalšej časti cesta primiešame pomarančovú kôru a štipku mletej škorice. Cesto prenesieme do cukrárskeho vrecka s okrúhlou špičkou a na plech vystlaný papierom na pečenie nanášame tyčinky.

Upečené a vychladnuté tyčinky namáčame do rozpustenej čokolády.

Vanilkové kvetinky s džemom

Do poslednej časti cesta primiešame zrniečka vanilky. Naplníme do cukrárskeho vrecka s veľkou hviezdicovou špičkou a na plech vystlaný papierom na pečenie nanášame kvetinky. Do stredu každej kvetinky urobíme priehlbinu, do ktorej dáme marhuľový džem. Pečieme pri teplote 180 °C približne 10 – 15 minút dozlatista.