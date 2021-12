Užitočné rady: Čo znižuje hodnotu auta?

Ako získať najviac peňazí pri predaji auta? Táto otázka máta každého, kto chce predať svoje auto.

Aby ste si mohli vypýtať čo najviac, treba dodržiavať niekoľko zásad a najmä, nekupovať vozidlo v základnej výbave. To je však iba prvý krok. Aby cena enormne neklesla, treba dbať na veľa iných detailov.



Fajčenie

Pokiaľ patríte k silným fajčiarom a neodoláte si zapáliť aj za volantom, poriadne znižujete hodnotu vozidla. Hustý a lepkavý dym v interiéri narobí poriadnu paseku. Okrem toho, že sa „zažerie“ do poťahov, časom spôsobí aj zažltnutie bledých plastov. Nepríjemný odor z auta nedostane ani hĺbkové čistenie či vetranie.



Parkovanie na slnku či pod stromami

Klišé, že prvý dojem dvakrát neurobíš, platí aj pri autách. Lak aj plastové prvky na karosérií enormne namáha aj to, pokiaľ sú dlhodobo vystavené pôsobeniu UV žiarenia. Ešte väčšie problémy však spôsobí, ak necháte na aute zaschnúť živicu, ktorá na vozidlo stečie zo stromov. Najčastejšie z ihličnanov. Lak vám potom musia do pôvodnej formy dostať odborníci, čo nie je vôbec lacné, avšak pri predaji nevyhnutné.



Nesprávny tlak v pneumatikách

Okrem správneho vyváženia diskov a pneumatík ovplyvňuje životnosť zavesenia, tlmičov a ostatných súčastí nápravy aj to, aký máte tlak v pneumatikách. Stačí aj rozdiel v desatinách baru, a takúto pneumatiku rýchlejšie zjazdíte, no okrem toho budete nerovnomerne zaťažovať podvozok. To nakoniec môže vyústiť do nákladnej opravy



Vytáčanie motoru za studena

Studené štarty majú na motor nepriaznivý vplyv bez ohľadu na to, aká je vonkajšia teplota. No čím je teplota nižšia, tým dlhšie trvá, kým sa zohreje na správnu teplotu, a to znamená, že nepriaznivé účinky trápia agregát dlhšie. V studenom motore dochádza vplyvom nedostatočného mazania k väčšiemu opotrebovaniu mechanických častí motora.

Mali by ste sledovať hranicu 2500 ot./ min., ktorú by ste nemali prekročiť. Zároveň je dôležité nedržať agregát pod hranicou 1500 ot./min. Ak by ste ho vytáčali, budete mať vyššiu spotrebu a budete produkovať vyššie emisie, no najmä - výrazne znížite jeho životnosť, a v konečnom dôsledku aj hodnotu.



Slabá starostlivosť o podvozok

Najmä v zime, keď jazdíte po posypaných vozovkách hrozí, že sa na ramenách zavesenia, úchytoch výfukového systému alebo na iných, slabšie anitkorózne ošetrených plochách, objaví hrdza. Preto nezabudnite auto zospodu aspoň ostriekať vodou vždy, keď môžete, a rovnako tak aj karosériu, ktorú by ste najmä v prípade drahších áut mohli nechať pred zimou ošetriť nanesením keramickej ochrannej vrstvy.



Nepravidelný servis

Výmena motorového a prevodovkového oleja vo výrobcom predpísaných intervaloch predstavujú nevyhnutnú povinnosť , pokiaľ chcete svoje auto používať aj o niekoľko rokov. Ideálne je, riadiť sa počtom najazdených kilometrov a vymeniť ich aspoň o tisíc km skôr.

Ak vozidlo stálo niekoľko mesiacov, vymente ho oveľa skôr. Nezabudnúť však ani na výmenu brzdovej kvapaliny, filtrov či ostatných namáhaných komponentov je rovnako dôležité. Ak niečo zanedbáte, môžete si byť istý, že na to neskôr doplatíte.