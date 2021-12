Niektoré povinnosti nepočkajú: 7 vecí, ktoré treba stihnúť do konca roka

Do konca roka už nezostávajú ani dva týždne! Na obdobie tesne pred sviatkami a medzi nimi si už neplánujeme žiadne veľké aktivity, asi všetok náš čas zhltnú zháňanie darčekov a príprava na Štedrý večer.

Niektoré povinnosti či možnosti však nepočkajú. Nový Čas pre vás zosumarizoval, čo by ste ešte mohli alebo mali stihnúť.

Odložené odvody počkajú

Nezaplatené odvody do Sociálnej poisťovne za máj 2020 ešte počkajú. Živnostníci, ktorým v dôsledku epidemiologických opatrení klesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania najmenej o 40 %, dostali ďalšiu možnosť odkladu. Pôvodne platilo, že toto poistné je splatné do 31. decembra 2021. Vláda však v októbri rozhodla, že nový termín splatnosti uplynie až 31. marca 2022.



Vyberte si dodávateľa plynu

Ak ste bývalým zákazníkom Slovakia Energy, od 8. 10. 2021 vám plyn dodáva dodávateľ poslednej inštancie, ktorým je Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Inštitút poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace, počas ktorých si môžete vybrať budúceho dodávateľa. Ak chcete, aby ním bol SPP, najneskôr začiatkom januára 2022 s ním musíte podpísať zmluvu o dodávke plynu. Inak by ste mali neoprávnený odber.

Získajte celú stavebnú prémiu

Ak máte stavebné sporenie, štát vám naň prispieva formou prémie. Štátna prémia na rok 2021 je vo výške 2,5 % z ročného vkladu, najviac 70 eur. Aby ste si mohli uplatniť nárok na maximum, ešte tento rok musíte na účet stavebného sporenia vložiť 2 800 eur. Štátnu prémiu za rok 2021 vám vyplatia v budúcom roku.

Pošlite čestné vyhlásenie o OČR

Ak čerpáte tzv. pandemické ošetrovné, na konci mesiaca musíte pobočke Sociálnej poisťovne poslať čestné vyhlásenie k pandemickej OČR. Vyznačíte počet dní, v ktorých ste sa sa o dieťa starali, alebo ho ošetrovali. Ak sa rodičia striedajú, každý z nich pošle formulár za seba.

Využite daňovú úľavu na III. pilier

Ak máte doplnkové dôchodkové sporenie, môžete si znížiť základ dane z príjmov o dobrovoľné príspevky, najviac o 180 eur za rok. Aby ste mohli túto nezdaniteľnú časť využiť, ešte tento rok musíte do III. piliera vložiť najviac 180 eur.