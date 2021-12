Veľká zmena v doplatkoch od Nového roka! Kto bude ďalej platiť za lieky

Máte ťažké zdravotné postihnutie, alebo poberáte starobný či predčasný dôchodok? Od budúceho roka by ste nemuseli doplácať za lieky vôbec nič. Prvý deň nového roka vstúpi do platnosti zákon, ktorý niektorým ľuďom ruší doplatky za lieky. Koho sa to týka a aké podmienky treba splniť?

Lieky bez doplatku? Aj keď to, čo vládna koalícia presadila vo februári tohto roka, tak vyzerá, skutočnosť je trocha iná. „Nie všetky lieky budú bez doplatku a rovnako nebudú bez doplatku pre všetkých dôchodcov. Na to, aby to tak bolo, musia byť splnené viaceré podmienky,“ informuje viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Miroslava Snopková. Okrem toho, že musíte patriť k jednej z vybraných skupín obyvateľov, bude záležať aj na vašich príjmoch. Ak sú vyššie ako 60 percent priemernej mzdy v krajine, už za lieky doplácate, aj keď len do istej sumy. „Napríklad pre dôchodcov s príjmom vyšším ako 679,80 € je to 30 €,“ vysvetľuje komora. Dôležité je, že nárok na „odpustenie“ doplatkov nemusíte dokladovať. Zdravotná poisťovňa automaticky túto informáciu oznámi lekárnikovi. Ako to je dnes - určité skupiny ľudí majú obmedzenú výšku doplatkov za lieky za jeden štvrťrok - ide o tri rôzne skupiny obyvateľov znevýhodnené najmä svojím sociálnym postavením - všetko, čo zaplatíte navyše, vám zdravotná poisťovňa vráti

Maximálny doplatok: 30 € - poberateľ starobného dôchodku, výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku, príp. dôchodku z iného štátu - človek v dôchodkovom veku bez nároku na starobný dôchodok - poberateľ predčasného dôchodku bez nároku na starobný dôchodok

Maximálny doplatok: 12 € - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo aj so sprievodcom - poberateľ invalidného alebo invalidného výsluhového dôchodku - invalidný človek bez nároku na invalidný dôchodok

Doplatok: 0 € - dieťa mladšie ako 6 rokov Ako to bude - aj dôchodca môže mať limit vo výške 0 € Len musí splniť tri podmienky: 1. patrí do skupiny ľudí s maximálnym doplatkom vo výške 12 alebo 30 € 2. nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou 3. jeho dôchodok nie je vyšší ako 60 % priemernej mzdy v hospodárstve za predminulý kalendárny rok

Horná hranica príjmu - v roku 2022 bude záležať na priemernej mzde za rok 2020 - priemerná mzda v roku 2020 dosiahla 1 133 € - 60 % z tejto sumy predstavuje 679,80 € mesačne Aj predpisovanie po novom V januári sa zmení aj spôsob predpisovania liekov špecialistami. Po novom nemôžu odporúčať predpisovanie lieku všeobecným lekárom. „Tieto lieky (...) bude môcť predpisovať iba lekár-špecialista alebo vo výnimočných prípadoch po dobu maximálne dvoch mesiacov ním poverený lekár,“ upozorňuje prezident SLeK Ondrej Sukeľ. Komora apeluje na pacientov, aby sa na to pripravili a komunikovali so svojimi lekármi „včas, nie až keď minú posledné balenie chronicky užívaných liekov.“

Pri vyššom príjme platíte 30 € Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Otvoriť galériu Zuzana Eliášová Zdroj: anc



- Limit spoluúčasti pre seniorov, ktorých príjem nie je vyšší ako 60 % priemernej mzdy, bude vo výške 0 eur. Ak sa táto hranica príjmu prekročí, limit spoluúčasti bude 30 eur. To znamená, že prvých 30 eur si senior uhrádza sám. Ak je úhrn doplatkov vyšší ako 30 eur, zdravotná poisťovňa mu sumu, o ktorú limit presiahol, poukáže raz za štvrťrok. Príklad Ondrej Sukeľ, prezident SLeK napr. liek s obsahom amlodipínu vyrábajú ôsmi výrobcovia

doplatky za balenie 30 tabliet sa pohybujú od 0,33 do 2,69 €

ak si vyberiete liek s doplatkom 0,33 €, už neplatíte nič - máte liek bez doplatku

ak si vyberiete liek s doplatkom 2,69 €, odpustia vám 0,33 €, takže zaplatíte 2,36 €