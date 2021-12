Slovenská pošta ohlásila zdražovanie: Koľko si priplatíme za listy a balíky?

Ak budete po Novom roku posielať list či balík, pripravte sa na to, že si priplatíte. Štátny podnik totiž ohlásil zdražovanie svojich služieb v oblasti doručovania zásielok.

Nový cenník by mal platiť od 1. januára 2022 a Slovenská pošta ho odôvodňuje zmenami na trhu doručovania. O koľko presne sa navýšia poplatky, však ešte nie je isté, najprv to musí schváliť Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Ako by vyzerali nové ceny, ak by stúpli podľa plánu? A za aké ceny vám rovnakú službu ponúknu kuriérske spoločnosti? Je výhodnejšie používať poštu alebo kuriérov?

Štátna poštová spoločnosť vysvetľuje, že očakáva menej listových zásielok, rýchly a veľký nárast balíkových zásielok a pokles finančných transakcií poštového platobného styku. Na zvyšovanie cien má podľa spoločnosti vplyv aj nárast minimálnej mzdy, stúpajúce ceny palív či papiera.

„Cieľom je upraviť tarify na úroveň porovnateľných komerčných služieb predovšetkým v poštovom platobnom styku a v doplnkových službách balíkového segmentu,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková. Slovenská pošta navrhla zvýšiť ceny pri poskytovaní univerzálnej služby - vo vnútroštátnom poštovom styku vrátane poštového platobného styku o 24 % a v medzinárodnom poštovom styku o 13 %.

Preštudujte si ponuku

Cenníky súkromných kuriérov si pozrite lepšie. Často sa stáva, že doručovanie do dvoch dní, ako Slovenská pošta, neposkytujú. Alebo že nerobia expres služby. Myslia tým však to, že zásielka je doručená hneď na druhý deň. Niektoré majú vo fixnej cene napríklad okolité krajiny, či automatické poistenie.