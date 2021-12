Dnes je deň, keď bosorky majú najväčšiu moc: Povery a zvyky na svätú Luciu

Dnes je 13. decembra a to nie je obyčajný deň. Naši predkovia sa obávali, že práve dnes, na sviatok svätej Lucie, má zlo najväčšiu moc. Bosorky sa vraj aktivizujú viac ako inokedy a môžu napáchať obrovské škody.

Či sa slovenský ľud naozaj niečoho obával, alebo si len krátil dlhú chvíľu, výsledkom je množstvo povier a zvykov. Etnologička Katarína Nádaská nám porozprávala o niektorých z nich.



Kto bola svätá Lucia

Narodila sa okolo roku 284 v Syrakúzach. Pochádzala z dobre situovanej rodiny, ale svoj majetok i plánované svadobné veno rozdala chudobným. Jedna z legiend hovorí, že si vylúpila oči, aby sa nemusela vydať za pohanského ženícha, za čo ju Panna Mária obdarila ešte krajšími očami. Kresťanstvo bolo v jej časoch zakázané a trestalo sa smrťou.

V roku 304 ju ľudia udali úradom, ktoré ju obvinili a umučili na smrť. Kým jej mečom preťali krk, predpovedala pád cisára Diokleciána a povolenie kresťanstva. Svätá Lucia je jednou z katolíckych a pravoslávnych svätých, ale uctievajú ju aj luteránski Švédi a Nóri. Je patrónkou slepých. Najčastejšie sa zobrazuje s vlastnými očami na tanieri.





Vrcholia stridžie dni

Katarína Nádaská, etnologička

Sviatok svätej Lucie patril k tzv. stridžím dňom. To bolo obdobie, ktoré sa začínalo na Katarínu, vrcholilo práve na Luciu a končilo na Štedrý deň. Dni sa stále skracovali a ľudia sa obávali, že vtedy môžu pôsobiť negatívne, démonické sily ako strigy či strigôni.



Protibosorácke opatrenia

rámy dverí sa natierali cesnakom, lebo cesnak odpudzuje démonov



vchodový prah sa vysypal makom - bosorka nevojde dnu, kým nevyzbiera každé zrnko



do maštalí nepúšťali žiadne ženy, aby nepočarovali dobytku



na krížne cesty sa dávali skrížené metly



bosorky sa tam schádzajú a kujú intrigy



nič sa nepožičiavalo, lebo vec požičaná na Luciu je počarovaná



ženy nesmeli pracovať s ihlou, aby im nepopukali prsty



Chodenie s Luckami

Traja slobodní mládenci si tváre namočili do vody, ponorili ich do múky a navliekli si biele plachty. Chodili po dedine, navštívili každý dom, nesmeli prehovoriť ani slovo. Dvaja mali v rukách krídla z husi, ktorými imitovali, že z domu vymetajú zlo, hádky, rozbroje. Tretí mal v ruke košík, do ktorého dostali výslužku. „Slobodní mládenci si všímali najmä také domácnosti, kde bývali slobodné dievčatá, ktoré sa im páčili.



Luciin stolček

Človek, ktorý mal smelé srdce a šikovné ruky, začal na Luciu robiť stolček. Každý deň až do Štedrého dňa mal vykonať nejaký úkon, pričom nesmel použiť žiaden železný klinec. Na polnočnej omši si mal sadnúť na stolček za oltár.



Ľúbostné veštby

Varenie halušiek

Slobodné dievčatá pripravili halušky. Každá si jednu poznačila a spolu ich dali variť. Ktorej haluška vyplávala ako prvá, tá sa v najbližšom období vydá.



Luciine lístočky

Dievčatá zobrali 13 lístočkov, na 12 napísali rôzne mužské mená a ten 13. nechali prázdny. Na Luciu si vzali prvý, bez toho, aby ho otvorili, ho hodili do pece a tak to pokračovalo až do Štedrého dňa. Lístoček, ktorý otvorili ako posledný, buď obsahoval meno budúceho ženícha, alebo bol biely, čo znamenalo, že dievča bude ešte najmenej rok „dievčiť“.



Pranostiky