Test robotických vysávačov: Oplatí sa domáceho pomocníka kúpiť ako vianočný darček?

Sedieť na gauči, kým vysávač za vás upratuje sám! Toto je jeden z dôvodov, prečo sa robotické vysávače tešia takej veľkej obľube.

Odborníci z českého dTestu sa však pozreli na to, či nám aj skutočne ušetria robotu a upracú tak, ako by sme to urobili s klasickým vysávačom. Oplatí sa takýto vysávač kúpiť ako vianočný darček?

Ploché, guľaté stroje tvoria významné percento predaných vysávačov. Z testovania vyplynulo, že najmenej problematické pre ne sú tvrdé podlahy, kde si dokážu poradiť s 90 percentami prachu. Horšie je to s kobercami či s domácimi miláčikmi. „Aj medzi výrobkami s dobrou súhrnnou známkou sme narazili na kusy, ktoré za vysatie chlpov dostali tú najhoršiu,“ tvrdí šéfredaktorka magazínu dTest Hana Hoffmannová.

Ak sa pre domáceho pomocníka predsa len rozhodnete, myslite na to, že ním nepoupratujete všade.dodáva Hoffmannová.