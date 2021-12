Koniec parkovania na chodníkoch! Majiteľom áut hrozí vážny problém

Chodníky už len pre chodcov! To je na jednej strane dobrá správa kvôli miestam, kde sa dalo ledva prejsť.

No na širokých chodníkoch už autá od 1. marca nezaparkujú, pokiaľ tam mestá a obce nevyznačia parkovacie miesta. Novela zákona vôbec nerieši, kam sa majú presunúť.

Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke, ktorá zavádza povinný odstup od cyklistov. Na tomto sa zhodla koalícia aj opozícia a nikto nehlasoval proti. Ako to už však býva, do návrhu zákona na poslednú chvíľu a bez riadnej verejnej debaty zaradili viacero pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov, ktoré sa popri pôvodnom znení novely zviezli. A jedným z nich je vypustenie možnosti parkovať na okraji chodníka, pokiaľ nechali chodcom priestor aspoň 1,5 metra.

Hodili to na obce

Po novom budú môcť autá parkovať na chodníku iba v prípade, že tam budú riadne vyznačené parkovacie miesta. Myšlienka je to síce dobrá, pretože plošne zamedzí státiu nadivoko na miestach, ktoré na to naozaj nie sú vhodné a obciam umožní parkovanie lepšie regulovať. S realizáciou tejto myšlienky je to však už horšie. Poslanci ju bez rozpakov hodili na plecia samospráv bez toho, aby sa s nimi o tom vopred poradili.

Čas na vyznačenie parkovacích miest na chodníkoch majú do konca februára - čiže v čase aktuálneho lockdownu, blížiacich sa sviatkov a vôbec zimy, ktorá je na maľovanie po asfalte tým najmenej vhodným obdobím. V dôvodovej správe sa síce uvádza, že „navrhovanou zmenou nedôjde k zásadnému zníženiu voľných parkovacích možností“, dopravný analytik Jozef Drahovský si však myslí opak.

Len v Bratislave sú podľa neho desaťtisíce áut, ktoré stoja na chodníkoch. „Bude veľký tlak na samosprávy, aby osadili nové dopravné značenie, ktoré umožní parkovanie na doterajších miestach. Alebo v krátkom čase dôjde k novelizácii zákona späť k doterajšiemu stavu,“ povedal Drahovský pre Forbes. Nuž, uvidíme už o necelé tri mesiace, či naozaj nedôjde k „zásadnému zníženiu parkovacích miest“.

Čo sa ešte mení

Minimálny odstup

Pri predchádzaní cyklistu, chodca alebo malého motocykla musí vodič auta dodržať minimálny odstup 1,5 m pri rýchlosti nad 50 km/h. Ak ide menej ako 50 km/h, stačí odstup 1 m.

Deti na chodníku

- Dospelé osoby môžu ísť na bicykli po chodníku, ak vezú v sedačke deti do 10 rokov alebo ich sprevádzajú na bicykli. Nesmú ohroziť ani obmedziť chodcov.