Lockdown neprospieva najmä batérii a brzdám: Ako chrániť auto pri dlhšom státí?

Mnoho ľudí v zime auto používa menej.

Aj lockdown, ktorý sa skončí nevedno kedy, môže prispieť k tomu, že ešte viac áut ostane stáť vonku na parkoviskách. To im však rozhodne neprospieva. Čo robiť, aby z takejto nútenej prestávky vyšiel váš tátoš bez ujmy?

1. Batéria

Servisy boli už po jarnom lockdowne zahltené vyradenými batériami. Tie sa pri dlhom státí úplne vybili. Môže za to viacero prvkov výbavy, ktoré im pomaly odoberajú energiu v kombinácii s chladnejším počasím. Ak plánujete auto dlhšie nepoužívať, vyberte batériu a doneste si ju domov. Alebo si aspoň zožeňte štartovacie káble a ochotného suseda.

2. Dofúkanie pneumatík

Môže sa stať, že kolesá nedržia dobre tlak a pri dlhom státí niektoré úplne vyfučí. To môže viesť k trvalému poškodeniu pneumatiky. Pred odstavením auta preto kolesá poriadne dohustite.

3. Natankovanie

V zime sa môžu na stenách prázdnej nádrže kondenzovať vodné pary, a to vedie k hrdzaveniu nádrže. Preto radšej natankujte doplna.

4. Umytie

Okolo nečistôt na karosérii sa drží vlhkosť. V zime tiež ošetrujú vozovky soľou a jej dlhodobé pôsobenie autu tiež neprospieva. Pred odstavením ho radšej poriadne umyte, a to aj zospodu a v dutinách okolo kolies. Voskovanie zas chráni karosériu pred účinkami UV žiarenia.

5. Brzdy

Dlhodobé státie im škodí asi najviac. Môžu totiž začať hrdzavieť. Rozhodne nenechávajte dlhodobo zatiahnutú ručnú brzdu! Ideálne by bolo, ak by ste auto prevetrali aspoň raz za týždeň, napríklad na nákup. To udrží brzdy v kondícii. A ak pri tom spravíte pár kilometrov navyše, poďakuje sa vám aj vaša batéria.

6. Olej

Pri státí sa môžu začať zrážať prísady v oleji, a to motoru neprospieva. Ak sa vám blíži plánovaný termín výmeny oleja, vymeňte ho radšej pred odstávkou ako po nej!