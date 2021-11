Vakcína vs. liečba covidového pacienta: Čo má viac nežiaducich účinkov a chémie?

Jeden z obľúbených argumentov antivaxerov je, že si nechcú dávať do tela chémiu či nič cudzie.

Ako ostatné vyjadrenia toto je nepodložené a v skutočnosti nepravdivé. Ak totiž na covid ochoriete, potrebujete už aj doma lieky proti bolesti či teplote. Nástupom do nemocnice sa objem potrebných liekov ešte niekoľkokrát znásobí. Do tela tak dostávate doslova chemický kokteil.

1. Lieky na nebulizáciu

- aký problém riešia: sťažené dýchanie pacienta

- ako pomáhajú: pomáhajú čistiť dýchacie cesty od hlienov a uľahčujú ich odsávanie

- nežiaduce účinky: alergie

2. Sedatíva

- aký problém riešia: aby pacient mal pokoj, podávajú sa napr. opiát (Sufentanil) a sedatívum

- ako pomáhajú: udržiavajú pacienta v umelom spánku

- nežiaduce účinky: tlmia obeh, pohyb čriev a často spôsobujú závislosť

3. Nízkomolekulárne heparíny

- aký problém riešia: Covid-19 spôsobuje upchatie pľúcnych ciev, preto pacienti zle dýchajú

- ako pomáhajú: dávajú sa vysoké dávky, lebo sa predpokladá, že to zriedi krv

- nežiaduce účinky: môžu spôsobiť krvácanie do mozgu, do čriev či do dýchacích ciest

4. Antibiotiká

- aký problém riešia: nasadzujú sa na bakteriálnu alebo mykotickú infekciu

- ako pomáhajú: antibiotiká zabíjajú baktérie a antimykotiká zasa mykotické infekcie

- nežiaduce účinky: škodia tráviacemu traktu, zabíjajú aj naše „dobré“ baktérie

5. Inzulín

- aký problém riešia: mnohí kritickí pacienti sú diabetici

- ako pomáhajú: kortikoidy zvyšujú krvný cukor

- nežiaduce účinky: inzulín sa často podáva kontinuálne a dávka sa upravuje podľa aktuálnej glykémie