Dobré správy pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím: Ktoré príspevky im štát zvýši

Chcete požiadať o príspevok na kúpu pomôcky alebo na úpravu pomôcky, auta či bytu? Od budúceho roka môžete získať viac peňazí.

Parlament tento týždeň prijal novelu zákona o príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorým sa zvýšia niektoré sumy a zmiernia podmienky pomoci. Čo sa zmení? Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím ušetria. Zákon, ktorý parlament prijal 24. novembra, zvyšuje pomoc zo strany štátu.

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím ušetria. Zákon, ktorý parlament prijal 24. novembra, zvyšuje pomoc zo strany štátu. Jednorazové príspevky na kúpu pomôcky, na úpravu auta či bytu tvoria určité percento ceny výrobku alebo služby. Zvyšok uhrádzajú samotní príjemcovia.

„Na niektoré kompenzačné pomôcky budú musieť prispievať svojou spoluúčasťou menej ako doteraz,“ povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Polepšia si najmä ľudia, ktorí potrebujú zdvíhacie zariadenie. Kým dnes im - podľa výšky príjmu - patrí príspevok od 50 do 95 percent ceny zariadenia, od januára to bude od 80 do 98 percent.

Novela zákona o príspevkoch na kompenzáciu pomôže aj vozičkárom, ktorí si chcú kúpiť auto, ktoré výrobca už prispôsobil ich potrebám. Štát vám na úpravu vozidla prispeje, aj keď ešte nie ste jeho vlastníkom. „Vlastne priamo vo výrobe sa to vozidlo vyrobí takým spôsobom, aby mohlo byť používané osobami s ťažkým zdravotným postihnutím,“ dodáva Krajniak.