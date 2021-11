Pripravte si tradičný adventný veniec: Dôležitá je fialová, čo symbolizujú jednotlivé sviečky?

Začína sa adventné obdobie a vo väčšine domácností sa na stoloch objavil adventný veniec. Ten správny a tradičný nie je hocijaký. Mali by ste pri ňom dodržať farebnosť i postup zapaľovania sviečok. Čo však znamenajú a kedy ich zapaľovať?

Adventné obdobie trvá tradične štyri týždne a pre veriacich je časom očakávania narodenia, teda príchodu Ježiša Krista. Zatiaľ čo veriaci sa duchovne pripravujú na blížiace sa sviatky pôstom i pokáním, pre väčšinu ľudí je advent obdobím príprav na Vianoce skôr po hmotnej stránke.

Pokora a dôstojnosť

Ak ste si domácnosť vyzdobili adventným vencom, je dobré poznať jeho správnu symboliku. Či už si pripravujete vlastný veniec alebo si ho zakúpite, ten pravý by sa mal držať tradičnej farebnosti. Objaviť by sa na ňom mali štyri sviečky, pričom tri sú fialové a jedna ružová. Niekedy sa ukladá piata – biela sviečka do prostriedku venca. Tá sa zapaľuje ako posledná až na Štedrý deň.

Z prameňov vieme, že v Ríme sa advent oslavoval už v 5. storočí a neskôr ho slávili napríklad na území dnešného Francúzska. Spočiatku bol však advent dlhší, trval až šesť týždňov. Ľudia sa pred Vianocami postili i kajali. Až slávny pápež Gregor I. Veľký advent skrátil na štyri nedele. Tie symbolizujú štyritisíc rokov, počas ktorých ľudstvo čakalo po vyhnaní z raja na svojho spasiteľa.

Ako si pripraviť tradičný veniec

Veniec by mali tvoriť vetvičky ihličnatých stromov, ktoré predstavujú život. Použiť však môžete aj cezmínu, prípadne slamu. Všetky ozdoby, teda stuhy i väčšina sviečok by mala byť fialová. Táto farba je symbolom pokory a dôstojnosti, v duchu ktorých sa nesie celý advent.

Sviečky umiestnite do tvaru štvorca. Zapaľujú sa v smere chodu hodinových ručičiek.

Prvú sviečku zapáľte dnes, 28. novembra. Označuje sa aj ako železná a symbolizuje nádej.

Druhá sviečka je tiež fialová, zapaľuje sa na bronzovú nedeľu a symbolizuje mier.

Tretia sviečka je ružová. Zapaľujeme ju na striebornú nedeľu a symbolizuje priateľstvo.

Štvrtá sviečka je opäť fialová. Zapáľte ju na zlatú nedeľu. Je symbolom lásky.

Do stredu venca môžete umiestniť bielu sviečku. Pre veriacich je symbolom Ježiša Krista a zapaľuje sa na Štedrý deň.