Kto môže odísť do dôchodku v roku 2022? Veľký problém sa podarilo odstrániť

Už sa tešíte do dôchodku? Nárok na starobnú penziu si okrem dĺžky dôchodkového poistenia vyžaduje už iba jedno - dostatočný vek.

V minulosti sa táto podmienka niekoľkoráz zmenila, až tento rok sa stabilizovala. Kto môže odísť do penzie v budúcom roku?

Veľká dôchodková reforma, ktorú pred časom ohlásilo ministerstvo práce, sa zatiaľ nekoná. Návrh zákona, ktorý vláda schválila 3. novembra, nepredpokladá zmenu parametrov penzijného systému, a to ani dôchodkového veku. Práve úprava veku odchodu do penzie mala byť jednou z najväčších noviniek.

Šéf rezortu Milan Krajniak (Sme rodina) avizoval návrat k automatu, ktorý by znamenal, že dôchodkový vek sa bude meniť v závislosti od vývoja strednej dĺžky života. Už sme to tu mali, no za predchádzajúcej vlády sa to zmenilo a v zákone o sociálnom poistení sa objavila tabuľka veku odchodu do penzie s konkrétnymi údajmi.



Podľa tabuľky v zákone



Dôchodkový vek závisí od dátumu narodenia a od počtu vychovaných detí. Potom záleží už iba na tom, či ste mali také zamestnanie, ktorému zákon umožňuje skorší odchod do penzie. Ide o prácu v bani, v lietadle či v jadrovej elektrárni.



„Napríklad v roku 2022 dosiahnu dôchodkový vek muži a ženy, ktorým sa nezohľadňuje žiadna z uvedených podmienok, ktorí sa narodili od 1. 3. 1959 do 31. 12. 1959,“ vysvetľuje Marian Škotka z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne. „V závislosti od počtu vychovaných detí pôjdu do dôchodku v roku 2022 aj niektoré mladšie ročníky, napr. ženy, ktoré sa narodili v roku 1960 a vychovali dve deti,“ pokračuje Škotka.