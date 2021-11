Potešia sa budúce mamičky, pracujúci študenti aj dôchodcovia: 5 dobrých správ pre Slovákov

Mal z toho byť zákon, ktorý odštartuje veľké zmeny v dôchodkovom systéme.

Návrh zákona z dielne ministra práce, ktorý vláda schválila minulý týždeň, síce nič také neobsahuje, no prináša niekoľko zlepšení v rôznych oblastiach života. Potešia sa budúce mamičky, pracujúci študenti aj dôchodcovia. Čo všetko sa môže zmeniť v sociálnom poistení?

1. Elektronická žiadosť o nemocenské

Ako to je

- keď zamestnanec maróduje, prvých 10 dní mu mzdu nahrádza zamestnávateľ (náhrada príjmu), potom Sociálna poisťovňa (nemocenské)

- najprv navštívi lekára, ktorý mu vystaví Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti

- súčasťou potvrdenia je aj žiadosť o nemocenské, ktorú vypíše, odovzdá zamestnávateľovi, a ten ju pošle Sociálnej poisťovni

Od 1. 4. 2022

 za žiadosť o nemocenské sa bude považovať aj elektronické potvrdenie vzniku práceneschopnosti zo strany lekára

 Národné centrum zdravotníckych informácií zabezpečí prenos údajov zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni

 papierové potvrdenia môžu lekári vystavovať až do 31. 3. 2023

2. Vyššia odvodová úľava

Ako to je

- brigádujúci študent ani dôchodca-dohodár neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, ak na určenú dohodu zarobí najviac 200 € mesačne

Od 1. 1. 2023

 študent aj dôchodca sa vyhnú odvodom aj vtedy, keď na určenú dohodu zarobia až do 300 € mesačne