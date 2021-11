Benzín je najdrahší od júla 2014, nafta od decembra 2013! Za koľko budeme tankovať v najbližšej dobe?

Motoristi, pozor! Benzín aj nafta sú najdrahšie nielen v tomto roku, ale za oveľa dlhšie obdobie.

Ak sa vám už z cenoviek na čerpacích staniciach točí hlava, pripravte sa na to, že ešte si za pohonné látky priplatíme. Čo je za tým a čo môžeme očakávať? Ako to vidia analytici?

Zdražovanie na slovenských benzínkach pokračuje. V predposlednom októbrovom týždni ceny oboch najpredávanejších palív dosiahli tohtoročný rekord. Benzín natural 95 sa predával v priemere za 1,498 eura a nafta za 1,373 eura.

„V prvej polovici novembra sa dá očakávať ďalšie zvýšenie priemerných cien o jeden až dva centy na liter. Nafta bude zdražovať rýchlejšie. Následne by sa zdražovanie malo zastaviť,“ tvrdí analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Aj keď dôvodov, prečo sa tak deje, je veľa, podstatné je, že rastie dopyt po rope. Ekonomika sa začala zotavovať a mobilita ľudí sa zvýšila. Prudké zdražovanie uhlia a zemného plynu zasa vedie k tomu, že mnohé podniky prechádzajú na ropu. A organizácia OPEC+ chce ťažbu zvyšovať len postupne.

„Očakávame, že v nadchádzajúcich mesiacoch budú mať vplyv na ropný trh hlavne rastúce ceny uhlia a plynu a tiež rozhodnutie OPEC o ďalšej produkcii. Čínska vláda sľúbila, že zvýši ťažbu uhlia. Ak sa to Číne podarí, mohli by klesnúť aj ceny ropy. Na základe vývoja v predchádzajúcich týždňoch očakávame, že ceny na našich pumpách budú ešte aj v ďalšom týždni mieriť nahor, rast cien by však mohol byť miernejší,“ dodáva analytička 365.bank Jana Glasová.

Kedy bolo ešte drahšie

Benzín natural 95

priemerná cena v 42. týždni 2021 (18. - 24. 10.) bola 1,498 €/l

to je najvyššia hodnota od júla 2014, v 29. týždni 2014 dosiahla 1,501 €/l

historické maximum od roku 2010 zaznamenala v 37. týždni 2012, keď sa vyšplhala na 1,604 €/l

Motorová nafta

priemerná cena v 42. týždni 2021 (18. - 24. 10.) bola 1,373 €/l

to je najvyššia hodnota od decembra 2013, v 50. týždni 2013 dosiahla 1,376 €/l

historické maximum od roku 2010 zaznamenala v 38. týždni 2012, keď sa vyšplhala na 1,493 €/l

Aj o 30 % viac ako vlani

Jana Glasová, analytička 365.bank

- Zdražovanie pohonných látok na našich pumpách je od začiatku tohto roka naozaj citeľné. Benzín 95 je drahší ako vlani zhruba o 27 % a benzín 98 o 24 %. Drahšia ako pred rokom je aj nafta, a to až o 37 %. Počas leta sa ceny ropy držali na nižších úrovniach, ale koncom augusta už opäť zamierili nahor a tento rastúci trend pokračuje viac - menej dodnes.