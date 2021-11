Najchudobnejší si budúci rok trocha polepšia: Ako vzrastú dávky v hmotnej núdzi

Poberáte pomoc v hmotnej núdzi, alebo vám to hrozí? Aj budúci rok si polepšíte. Ministerstvo práce z úradnej moci navrhuje valorizovať základnú dávku a príspevky k nej.

Vzhľadom na vývoj cien potravín a energií to však bude veľmi slabé prilepšenie. Čo sa zmení?

Dávky pre najchudobnejších ľudí na Slovensku sa v januári zvýšia o 1,5 percenta. Osamelý rodič s viac ako štyrmi deťmi si polepší o 2,80 eura mesačne, dvojica s rovnakým počtom detí o 3,60 eura mesačne. „Takéto zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi považujeme za veľmi nízke, obzvlášť v súčasnej ekonomickej a sociálnej situácii,“ reaguje viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová. Odborári ministerstvo vyzývajú, aby pomohlo najzraniteľnejším skupinám ľudí. Ministerstvo koná z úradnej moci. Valorizácia sociálnych dávok kopíruje nárast životného minima v júli tohto roka. Problém je, že životné minimum nezodpovedá základným životným potrebám.

Príspevky k dávke

Aktivačný

- aktivačný príspevok za člena domácnosti , ktorý robí aspoň za minimálnu mzdu, sa zvýši zo 138,70 na 140,80 € mesačne

Na bývanie

- príspevok na bývanie jednotlivca sa zvýši z 58,50 na 59,40 € a na bývanie viacčlennej domácnosti z 93,40 na 94,80 €

Ochranný

- ochranný príspevok za člena domácnosti, ktorý je napr. invalidný o viac ako 70 %, vzrastie zo 69,40 na 70,40 €

Je to veľmi málo

Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR

- Takéto zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi považujeme za veľmi nízke, obzvlášť v súčasnej ekonomickej a sociálnej situácii. Ministerstvu práce odporúčame, aby sa zvýšili dávky pre najzraniteľnejšie sociálne skupiny, čím by sa im adresne pomohlo zvládnuť náročnú fi nančnú situáciu, spojenú s rastom cien energií alebo aj potravín. Dlhodobo poukazujeme aj na neadekvátny vzorec výpočtu životného minima, ktorý je určujúci okrem iného aj pre valorizáciu dávok v hmotnej núdzi. Zatiaľ sa v prostredí ministerstva práce (či už za predchádzajúcich vlád alebo tej súčasnej) nenašla vôľa uvedené meniť.

Medziročný úbytok odkázaných

- Z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) vyplýva, že v septembri pomoc v hmotnej núdzi poberalo 58 718 obyvateľov Slovenska. Oproti septembru 2020 to je asi o 4-tisíc osôb menej. Poberatelia tvoria iba časť populácie odkázanej na dávky. Spolu s ich manželmi a deťmi ide až o 125 655 Slovákov, ale medziročne to je o 12,5 tisíca osôb menej. Dôležitý je aj údaj o počte detí v hmotnej núdzi. V septembri ich bolo 49 645. V porovnaní s minulým rokom to je o 6 711 osôb menej.

Najhoršie na tom je Gemer