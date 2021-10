Novinka alebo tradícia? Odkiaľ pochádza Halloween

Halloween, ktorý slávime deň pred Sviatkom všetkých svätých, je na Slovensku relatívne novým, ešte stále sa udomácňujúcim sviatkom.

Odporcovia ho označujú za pohanský alebo americký sviatok. Vedeli ste, že jeho slávenie často nadväzuje na zvyky, ktoré sa na Slovensku dodržiavali už pred jeho rozšírením u nás?

Korene halloweenu siahajú do predkresťanského obdobia. „Starí Kelti mali taký sviatok, ktorý sa nazýval Samhain, počas neho si uctievali duše mŕtvych predkov,“ vysvetľuje etnologička Katarína Nádaská. Ako ďalej vysvetľuje, Kelti verili, že počas jednej noci na prelome októbra a novembra sa duša zosnulého môže vrátiť na zem.

V tomto období na miesta, kde mali pochovaných svojich mŕtvych, prinášali rôzne obetné dary a rozprávali si pozitívne príbehy. U nás je halloween už známy, no je to kontrast medzi halloweenom a našimi Dušičkami. Halloween akoby oslavoval smrť, kdežto kresťania slávia Dušičky so spomienkou na zosnulých a s nádejou na večný žvot. „Je možno také paradoxné, že detičky v škôlkach sa dozvedia viac o halloweene ako o Dušičkách,“ konštatuje Nádaská.