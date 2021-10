Ako pripraviť auto na zimu: Že vám bude v kufri chýbať táto vec, rozhodne neriskujte

Aj keď sú dnes autá spoľahlivé a v zime obvykle nie sú s nimi problémy, je zopár vecí, na ktoré sa vždy oplatí myslieť, aby ste predišli zbytočným komplikáciám.

Kontrola svetiel

Spolu so stieračmi si skontrolujte aj osvetlenie auta. Keď sa uistíte, že všetky žiarovky svietia, skontrolujte ešte, ako svietia. Mnoho vodičov jazdí s nesprávne nastavenými svetlometmi, takže nielenže nevyužívajú plný potenciál svojich svetiel, ale aj oslňujú okolitých vodičov.

Málokto si uvedomuje, že oslnený vodič je nebezpečný a pokojne sa môže zraziť aj s vami. Ak máte zožltnuté a matné kryty svetlometov, odporúčame vám dať si ich profesionálne vyleštiť (prípadne existujú aj domáce prípravky). Zvýšite tým ich svietivosť. Takisto môžete investovať do lepších žiaroviek.

Nemrznúca zmes do ostrekovačov

Asi je zbytočné vysvetľovať, že prečo, tak aspoň pripomeňme, aby ste na dlhej ceste mali aj zásobu nemrznúcej zmesi v kufri. Prečo? Z posolených ciest sa na čelnom okne veľmi rýchlo tvorí nepriehľadný povlak, ktorý sa často nedá iba zotrieť stieračmi a treba použiť ostrekovače.

Spotreba kvapaliny do ostrekovačov je dosť vysoká a ak sa vám cestou minie, môžete zostať úplne bez výhľadu. To by sme neriskovali. Pokiaľ je to možné, dopĺňajte kvapalinu priamo z hadíc na čerpacích staniciach. Vyhnete sa tak zbytočnému plastovému odpadu.

Pneumatiky

Asi netreba pripomínať, že v zimnom období je dôležité mať dobré zimné pneumatiky. Možnosťou sú aj celoročné, ale tie odporúčame len južným regiónom a pre autá s malým ročným množstvom najazdených kilometrov.

Pneumatiky by nemali mať viditeľné poškodenia a dezén by mal mať ideálne aspoň 4 milimetre, aby poskytovali dostatočne dobré jazdné vlastnosti na vode a na snehu či ľade. Ak kladiete dôraz na jazdné vlastnosti na snehu, dbajte na to, aby neboli vaše pneumatiky staré. Viac ako šesťročné gumy spravidla výrazne strácajú priľnavosť najmä na snehu a mokrej vozovke.