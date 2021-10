Tri týždne po odchode Slovakia Energy: Komu platíte za elektrinu a plyn?

Dodávala vám elektrinu alebo plyn Slovakia Energy? Už sú to tri týždne, čo táto spoločnosť znenazdajky ohlásila odchod z trhu, ale mnohí z jej 200-tisíc bývalých klientov sa ešte nespamätali a majú množstvo otázok.

Najviac ich zaujíma, čo majú robiť a koľko eur budú platiť. Čo by ste mali vedieť? Len žiadnu paniku! Ešte máte vyše dvoch mesiacov, aby ste sa rozhodli, či ostanete u dodávateľa poslednej inštancie, ktorého vám priradil štát, alebo idete inam. Podstatné je skôr to, ako to ovplyvní vaše poplatky. Či už ste spoločnosti Slovakia Energy zaplatili za október, alebo nie, dostanete od nej konečné vyúčtovanie. „Mala by tak učiniť do štyroch týždňov odo dňa prijatia podkladov od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo siete,“ tvrdí predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris.

Pokiaľ ide o poplatky, ktoré si dodávatelia poslednej inštancie budú účtovať za zvyšok tohto roka, nateraz sa zdá, že žiaden z nich situáciu nezneužije. Hoci si v tejto situácii môžu účtovať oveľa viac, ZSE Energia, Stredoslovenská aj Východoslovenská energetika avizujú, že budú vychádzať z regulovaných cien. Ak by sa tak nestalo, rezort hospodárstva vám odkazuje, že môžete prejsť do štátneho SPP, ktorý garantuje regulované ceny.

Ako to je teraz

Elektrina - ak ste preddavok na október neuhradili do 8. 10. 2021, už ho neplaťte

Plyn - ak ste preddavok na október nezaplatili do 9. 10. 2021, už ho neplaťte

Konečné vyúčtovanie (Zdroj: ÚRSO)

- či ste zaplatili, alebo nie, spoločnosť Slovakia Energy to zohľadní v konečnom vyúčtovaní, a to buď vo forme preplatku, alebo nedoplatku

- mala by to zrealizovať do 4 týždňov od prijatia podkladov od príslušného prevádzkovateľa

- ak to nestihne, peniaze vám vráti