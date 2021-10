Dobrá správa pre dlžníkov! Vláda odklepla zmenu, exekútori nie sú nadšení

Máte dlhy a zamestnávateľ vám zráža časť mzdy? Od budúceho roka sa vám bude dýchať ľahšie.

Vláda včera rozhodla, že exekútor vám musí nechať podstatne viac peňazí. Kým vládna koalícia si môže odškrtnúť splnený sľub, komora exekútorov hovorí o vážnych dôsledkoch na vymožiteľnosť práva. Čo sa zmení?

Státisíce dlžníkov dostanú ďalšiu šancu na to, aby sa vymanili z pasce chudoby. Či pracujú, alebo poberajú dôchodok, od januára im exekútori musia nechať až 140 percent životného minima. To predstavuje 305 eur mesačne, a to je o 87 eur viac ako dnes. „Ľudia majú hlbšie do vrecka a aj týmto spôsobom im pomôžeme,“ povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Keď sa zvýši suma, ktorá musí zostať dlžníkovi, automaticky sa zníži suma, na ktorú môže siahnuť exekútor. Isté je aj to, že pribudne prípadov, keď nemožno zraziť vôbec nič. Slovenská komora exekútorov pripomína, že zrážky patria medzi „najmenej invazívne spôsoby“ výkonu rozhodnutia.

„Ak súdni exekútori nebudú môcť tento spôsob uplatňovať, budú musieť podstatne častejšie siahať k tvrdším nástrojom,“ tvrdí prezident komory Miroslav Paller.

Príklad

Vstupné údaje

- dlžník živí jednu osobu

Do 31. 12. 2021

- ich základná suma: 272,58 €