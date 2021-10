Dá sa vymknúť aj z nového auta? Môže za to táto funkcia kľúča, asistenčná služba vám nemusí pomôcť

ČÍTAJTE VIAC: Predávate auto? Takto zvýšite jeho cenu o stovky až tisíce eur

Začiatkom augusta sme v redakcii Autoviny.sk testovali dve vozidlá Hyundai Bayon, výsledok porovnávacieho testu nájdete už v najbližšom vydaní časopisu auto motor a šport č. 11/2021, ktorý bude v predaji v prvej polovici októbra. Počas jázd po Slovensku sa mi v Demänovskej Doline stala nelichotivá vec. Vymkol som sa z auta, ľudovo povedané zabuchol som si dvere.

Ako sa dnes takéto niečo môže stať? To sa pýtali aj okoloidúci, keď videli, ako sa snažím dostať do auta pomocou improvizovaných metód. V skutočnosti nie je vôbec výnimočné, že si niekto zabuchne dvere aj na novšom aute, hoci sú proti takémuto niečomu zabezpečené.



Moderné autá vedia, že sa v nich nachádza kľúč, a preto sa nedajú zamknúť zvonka. Vďaka tomu môžete v aute nechať kľúč a zatvoriť všetky dvere bez obavy, že by sa vám auto samočinne po nejakej dobe zamklo.



Naopak, ak vás niekto zvonka zamkne pomocou diaľkového kľúča, vy sa viete dostať von veľmi jednoducho - potiahnutím na kľučku dverí. Od roku 2015 sú všetky automobilky povinné robiť autá štandardne tak, aby sa dali odomknúť zvnútra aj mechanicky, a to najmä kvôli deťom.



„Problémové môžu byť napríklad automobily koncernu Volkswagen s rokom výroby do 2015, ktoré mechanické odomykanie zvnútra po vonkajšom zamknutí nepodporovali,“ upozorňuje zámočník z Liptovského Mikuláša, ktorý sa špecializuje na otváranie zamknutých áut.

Autá s mechanickým kľúčom bez diaľkového ovládania Autá bez diaľkového kľúča sa zamykajú aj odomykanú mechanicky vložením a otočením kľúča v zámku. Zvnútra sa môžete zamknúť, ale rovnako sa môžete zvnútra aj otvoriť. Ak ste zatlačili štuplík zámku dverí a zabuchli ich s kľúčom v aute, budete musieť zručne vytiahnuť tento štuplík.

Autá s klasickým kľúčom odomykajú aj zamykajú diaľkovo, stlačením príslušných tlačidiel na kľúči. Keď máte kľúč vnútri, nemáte auto ako zamknúť zvonka, a teda je malá šanca, že sa z auta vymknete. Ak sa predsa len zamknete vnútri auta (bez ohľadu na polohu kľúča), viete auto odomknúť klasicky potiahnutím za kľučku dverí. Ak sa vymknete zvonka, akýmkoľvek spôsobom, najlepšie je volať asistenčnú službu, prípadne priamo zámočníka. Autá so systém bezkľúčového odomykania a zamykania Autá so systémom, ktorý sa obyčajne volá keyless či kessy, môžete odomknúť aj bez toho, aby ste z vrecka vytiahli kľúč. Ak sa s kľúčom posadíte do vozidla alebo sa kľúč jednoducho vyskytuje v interiéri, nemôžete už auto zamknúť pomocou mikrospínača či senzora na vonkajšej kľučke dverí - auto vie, že kľúč je vnútri. Naopak, keď sa zamknete zvnútra, tiež môžete odomknúť klasicky potiahnutím za kľučku dverí. Ak sa vymknete zvonka, akýmkoľvek spôsobom, najlepšie je volať asistenčnú službu, prípadne priamo zámočníka.

Ako sa teda môžete vymknúť z nového auta?

Najčastejšia vec, ktorá sa môže stať, je strata kľúča. Aj v takom prípade môžete potrebovať otvoriť zamknuté auto - napríklad, aby ste si vybrali doklady či batožinu. Problém je, že akonáhle ho otvoríte, už ho znova bez kľúča nezamknete, ani nenaštartujete.



To, čo sa stalo mne, sa môže stať na vozidle s klasickým kľúčom na diaľkové ovládanie, ktorý je vybavený oddeleným odomykaním kufrových dverí. Je na to vyhradené samostatné tlačidlo. V mojom prípade som na zaparkovanom vozidle odomkol iba tieto piate dvere, aby som do kufra odložil tašky.



Keď som ich tam vložil a zabuchol som kufrové dvere, uvedomil som si, že kľúč od auta som nechal v jednej z tašiek. A to bol kameň úrazu, pretože po zatvorení kufrových dverí ostáva celé auto zamknuté. Tašku s kľúčom som mal skoro na dosah, no ani jedno z okien nebolo pootvorené a nepomohlo mi ani to, že sa kufrové dvere nedovreli úplne (typická vlastnosť Hyundaiov a Kií).

Ako sa dostať do auta bez kľúča? Nie tak dávno boli autá vybavené štuplíkmi na vnútornej strane dverí, ktoré bolo možné šikovne zachytiť lankom alebo drôtikom, vysunúť a odomknúť tak dvere. Dnes sa už tieto štuplíky nepoužívajú a tak v nových autách možnosť takéhoto otvárania nie je. Zvažoval som násilné stiahnutie bočného okna pomocou kobercovej pásky a odlepenie posledného bočného okienka, ale to boli len divoké špekulácie, do ktorých sa púšťať neradno.

Asistenčná služba nemusí vždy pomôcť

Po niekoľkých minútach hľadania spôsobu, ako by som mohol auto predsa len otvoriť svojpomocne, som sa rozhodol, že sa mi viac oplatí zotrvať na mieste zopár minút čakaním na asistenčnú službu. Keď som ju kontaktoval, operátor ma veľmi prekvapil tvrdením, že v okolí Liptovského Mikuláša nemajú ani jeden servis, ktorý by mi vedel na mieste odomknúť auto. Bola nedeľa, obed, teda najhorší možný čas. Vraj by som musel nechať celé vozidlo odtiahnuť do servisu a v pondelok by mi tam, a teraz pozor, rozbili zadné bočné sklo, aby sa dostali do vozidla. Spočiatku som si myslel, že operátor vtipkuje, ukázalo sa však, že to myslí celkom vážne. Dohodol som sa s ním tak, že nemá posielať žiadnu odťahovku, že problém vyriešim sám.



Jediné, čo bolo potrebné spraviť, bolo nájsť na internete zámočníka, ktorý sa zaoberá aj otváraním zamknutých áut bez poškodení - teda otváraním zabuchnutých dverí na aute. Asi do pol hodiny od telefonátu bolo auto odomknuté a ja som zámočníkovi vyplácal 50 eur v hotovosti za jeho služby. Nebolo potrebné rozbíjať sklo, násilne otvárať dvere ani náročne odomykať zámok. Zámočník do tenkej medzery medzi dverami vodiča a B-stĺpikom karosérie vložil dva vzduchové vankúšiky (stoja okolo 15 eur za kus), aby vytvoril asi pár centimetrov priestoru pre rôzne pokrivený hrubší drôt. Ním zvnútra zachytil kľučku dverí vodiča a potiahol. A dvere boli razom otvorené. Žiadny alarm, žiadne poškodenie, čistá práca.



Toto vraj nezvládne autorizovaný servis? Pri odovzdávaní auta z testu sa tomu čudovali aj ľudia zo značky Hyundai.

Nanešťastie, je to aj demonštrácia, ako jednoducho sa dajú otvoriť moderné autá so zámerom ukradnúť cenností z jeho interiéru.

Táto skúsenosť by mala byť cenná nielen pre mňa, ale pre každého, kto má na svojom kľúči tlačidlo pre samostatné odomknutie batožinového priestoru. Od tohto incidentu ho už radšej nikdy nestláčam a rovno odomykám celé vozidlo. Pre istotu.

Zhrnutie, čo robiť, ak si na aute zabuchnete dvere s kľúčom vnútri:

Ubezpečte sa, že je auto zaistené proti pohybu - ak nemá zaradenú rýchlosť alebo zatiahnutú ručnú brzdu, dajte pod kolesá nejaké kliny, balvany, drevá. Dobre skontrolujte, či sú skutočne všetky dvere zatvorené. Vyskúšajte aj kufor. Sú všetky okná zatvorené? Ak je niektoré pootvorené, môžete ho využiť ako priestor pre vnik drôtu či konára, ktorým zachytíte a potiahnete kľučku dverí zvnútra. Teoreticky je vo vašich silách mierne rozšíriť medzeru vodičových dverí, aby ste takýto drôt dostali až k vnútornej kľučke. Ideálne je kontaktovať asistenčnú službu (ak ju k autu máte), poisťovňu, kde máte PZP (zvyčajne je v cene aj takýto servis), prípadne vyhľadať zámočníka vo svojom okolí, ideálne zámočníka áut, ktorý sa zaoberá otváraním áut bez poškodení. Ak sa vám toto stalo na diaľnici, niekde na odpočívadle, môžete kontaktovať aj diaľničnú patrolu na bezplatnom čísle 0800 100 007, ktorej služby máte v cene diaľničnej známky. V krajnom prípade rozbite jedno zo zadných okien, dávajte si však pozor, nie je to vôbec jednoduché. Ideálne je použiť niečo ako kladivo s kovovým hrotom, prípadne väčší kus kameňa.

Ak vlastníte auto koncernu Volkswagen s rokom výroby do 2015, je možné, že otvorenie auta nebude tak jednoduché, ako bolo v mojom prípade - je dobré s tým počítať, v každom prípade je najlepšie spýtať sa u asistenčnej služby, v poisťovni, kde máte PZP, alebo u zámočníka.