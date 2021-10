Dobrá správa pre osamelých rodičov: Ako vám štát pomôže s výživným

Vymáhate od bývalého partnera alimenty na deti?

Od budúceho roka by ste to mohli mať jednoduchšie. Poslanci vládnej koalície navrhujú zrušiť obmedzujúce podmienky nároku na náhradné výživné aj maximálnu výšku dávky. Čo by sa zmenilo?

Žiadne zbytočné prieťahy! Mamičky, ktoré sa nevedia dostať k alimentom, by mohli získať náhradné výživné oveľa rýchlejšie.

Od januára by nebolo potrebné strpieť dva mesiace exekučného konania. O dávku by ste mohli požiadať, len čo na bývalého partnera pošlete exekútora. A na vašom príjme by nezáležalo vôbec.

„Prichádzame s návrhom, ktorý odstráni prekážky spojené s poberaním náhradného výživného,“ tvrdí poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina).

Zároveň by sa zrušila maximálna výška náhrady. Koaliční poslanci tvrdia, že „nereflektuje odôvodnené potreby dieťaťa, nezohľadňuje jeho zdravotný stav či iné potreby, ktoré súd pri určovaní výšky výživného zohľadňoval“.

Parlament by mal začať rokovať o návrhu už na októbrovej schôdzi.

Nárok na náhradu

Súčasnosť

vyžaduje sa, aby rodič povinný platiť si neplnil vyživovaciu povinnosť najmenej 2 mesiace



aby exekútor alimenty vymáhal aspoň 2 mesiace

Návrh

exekučné konanie by nemuselo trvať ani deň



ani deň ak spĺňate ostatné podmienky, nárok na dávku by ste mali, len čo podáte návrh na exekúciu

Posudzovanie príjmu

Súčasnosť

priemerný mesačný príjem domácnosti nesmie presiahnuť 3,3-násobku jej životného minima

Návrh

na príjme žiadateľa by nezáležalo



ani by sa neprehodnocoval

Maximálna dávka

Súčasnosť

náhradné výživné je vo výške výživného určeného súdom, najviac však 3,7-násobku životného minima dieťaťa (368,37 €)

Návrh