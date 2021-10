Test sušičiek bielizne: Ktorá je najlepšia?

Nie každý má možnosť alebo vôľu nechávať bielizeň sušiť na sušiaku alebo vonku na šnúre.

Súčasťou čoraz väčšieho počtu slovenských domácností sú sušičky bielizne. Odborníci z českého magazínu dTest otestovali predstaviteľov známych aj neznámych značiek.

Sušička by mala vedieť bielizeň zbaviť vody presne do tej miery, akú požadujeme. Rozhodne tiež nechceme, aby jeden kus zostal vlhký, zatiaľ čo ďalší bol presušený. „Znie to ako banalita, naše dlhoročné skúsenosti s testami sušičiek však ukazujú, že presnosť a rovnomernosť sušenia zďaleka nemusia byť pri každom výrobku samozrejmosťou,“ vysvetľuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka magazínu dTest, a pokračuje, že na cenovke pritom príliš nezáleží. O skúške, v ktorej padali najnižšie známky, je vcelku jasno. Stala sa ňou dĺžka programov. Najvyššia udelená známka bola uspokojivá. Zaujímavé rozdiely sa objavili aj pri pohodlnosti používania.