Delta variant viac pocítia rodičia: Ako 3. vlna ovplyvní sociálne dávky

Na jednej strane prírastok nemocenských dávok, na druhej strane pozitívny vývoj počtu ľudí na podpore v nezamestnanosti.

Prognóza Inštitútu finančnej politiky z minulého týždňa naznačuje, aké následky na štátny rozpočet môže mať tretia vlna pandémie. Do prvej polovice budúceho roka to ešte bude náročné. Nástup 3. vlny pandémie prispeje k nárastu výdavkov na nemocenské dávky, no progres vo vakcinácii čiastočne pomôže chorobnosť udržať na uzde.

Delta variant viac pocítia rodičia, analytici počítajú s rýchlejším premorením nezaočkovaných detí, čo zasa zvýši výdavky na ošetrovné. Pozitívnym faktorom prognózy je vývoj počtu ľudí na podpore v nezamestnanosti.

„Hoci na trhu práce sa objavujú prvé symptómy nerovnováhy dopytu a ponuky, počet poberateľov dávky v nezamestnanosti dosiahol predkrízovú úroveň z roka 2019 a priaznivý vývoj sa odzrkadlí na celom horizonte rozpočtu,“ píšu analytici ministerstva financií.

Dávka v nezamestnanosti

- počet ľudí, ktorí poberajú dávku v nezamestnanosti, klesá, dôvodom je postupné oživenie trhu práce po 2. vlne

- v poslednom kvartáli 2021 sa očakáva vplyv 3. vlny a opätovný, ale iba krátkodobý prírastok poberateľov

- priemerná výška dávky bude rásť miernejším tempom