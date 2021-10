Očkovať sa proti chrípke aj v čase pandémie? 6 najdôležitejších otázok o vakcíne

Príprava na chrípkovú sezónu sa začína práve teraz. V tomto období však väčšina z nás rieši očkovanie proti covidu, chrípka sa akosi dostala do úzadia.

Lekári varujú, že ochorieť súčasne na COVID-19 aj chrípku môže mať fatálne následky a samotná vakcinácia proti koronavírusu nestačí. Pravdou však je, že nosenie rúšok znižuje riziko nákazy respiračnými ochoreniami.

Aj napriek tomu, že v súčasnosti sa pozornosť venuje najmä očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, sezóna chrípky je už tiež za dverami. Ak máte záujem sa proti nej zaočkovať, je dobré sa so svojím lekárom dohodnúť čím skôr na termíne. „Očkovanie proti chrípke je v čase pandémie obzvlášť dôležité, pretože chrípkou oslabený organizmus je náchylnejší nakaziť sa aj ďalšími infekciami,“ vysvetľuje revízna lekárka Ingrid Dúbravová.

Ako pokračuje, súbežný priebeh chrípky a COVID-19 môže prispieť k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu a ťažšiemu priebehu ochorenia. Novinkou u nás je očkovanie proti chrípke pre deti od dvoch do 12 rokov, ktoré sa nepichá injekciou. Ide o nazálnu vakcínu proti chrípke Fluenz Tetra. „Na rozdiel od ostatných vakcín proti chrípke to nie je injekcia. Ide o nosný sprej, ktorý sa aplikuje do oboch nosných dierok,“ vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová z poisťovne Union.

Počet chorých v prepočte na 100 000 obyvateľov



Postup pri očkovaní