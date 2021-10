Vláda odklepla finančnú pomoc: Ako štát pomôže ŤZP?

Poskytovanie finančných príspevkov občanom s ťažkým zdravotným postihnutím sa od januára zmení.

Občania, ktorí majú nízke príjmy, dostanú na zakúpenie zdravotníckych pomôcok viac peňazí od štátu. Tí, ktorí majú príjem do výšky životného minima, dostanú pri niektorých drahších veciach či renováciách bytu alebo auta príspevok až do 98 percent z ceny, pri kúpe auta až 90 percent z ceny.

Zmeny schválila vláda a ešte ich definitívne musí odklepnúť aj parlament. „Už aj pri príjme do životného minima budeme uhrádzať 90 až 98 percent na zdravotnú pomôcku v závislosti od jej ceny,“ povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Zaviesť sa má možnosť poskytnúť peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla aj v prípade, ak osoba s ŤZP ešte nie je vlastníkom vozidla. „Bude si môcť už z výroby objednať variant auta s úpravou pre vozičkára a štát mu to uhradí,“ uviedol minister. Príspevok na auto je najviac 6 638,79 eura. Pokiaľ občan vzhľadom na svoj hendikep potrebuje auto s automatickou prevodovkou, príspevok je najviac 8 298,48 eura. Novotou je aj to, že štát prispeje na kúpu auta už aj tým, ktorí majú príjem nižší ako 1-násobok životného minima.

Tí dostanú až 90 % z jeho ceny. Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura. Zdravotne postihnutí s najnižším príjmom si polepšia aj pri úprave bytu. Dosiaľ sa komepenzácie v tomto smere dávali občanom, ktorí mali príjem do výšky dvojnásobku minima, od januára dostanú príspevok aj tí s príjmom do 1-násobku. Tí dostanú pri drahšej renovácii až 98 percent z nákladov, no úprava musí mať za cieľ zvýšenie schopnosti osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa, alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Novela ukrojí zo štátneho rozpočtu každoročne od roku 2022 približne 280-tisíc eur.

Príspevok na pomôcky, výcvik a úpravy

výška príspevku od štátu je uvedená v percentách

zmeny od roku 2022 (nové výšky príspevku) sú vyznačené červenou Otvoriť galériu Príspevok na pomôcky, výcvik a úpravy. Zdroj: anc

Príspevok na zdvíhacie zariadenie

výška príspevku od štátu je uvedená v percentách

zmeny od roku 2022 (nové výšky príspevku) sú vyznačené červenou Otvoriť galériu Príspevok na zdvíhacie zariadenie. Zdroj: anc

Príspevok na kúpu vozidla