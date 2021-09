Naučte potomkov hospodáriť: Aké vreckové dávať deťom?

Nástup do prvého ročníka je správnym obdobím, keď je vhodné začať dávať deťom vreckové. Aká je primeraná suma? Dôležité je nastaviť si presné pravidlá a držať sa ich. Podľa odborníkov menšie deti by mali dostávať určenú sumu každý týždeň. Stredoškolák by mal dostať peniaze raz do mesiaca.

Ak ste doteraz nedávali svojmu dieťaťu vreckové, na začiatku školského roka je vhodný čas začať. Obdobie 1. stupňa základnej školy je na to úplne ideálne a rodičia môžu začať s prvým vreckovým už u prvákov. Najlepšia forma vzdelávania je praktická výučba. „Preto je vhodné zhruba od 6 až 7 rokov začať dávať dieťaťu vreckové, aby si mohlo kúpiť veci, po ktorých túži,“ radí Zoltán Čikes zo spoločnosti FinGO. Ako dodáva, ak svoje vreckové neminie, môže si peniaze odkladať. Preto aj sporiace prasiatko odporúča založiť dieťaťu v rovnakom veku. Koľko peňazí odporúčajú dávať odborníci týždenne Dieťa 6 - 10 rokov: 5 eur na týždeň Deťom v tomto veku sa odporúča poskytovať vreckové v pravidelnom týždennom intervale v hodnote 3 až 5 €. Pre deti je oveľa jednoduchšie naučiť sa správne hospodáriť s peniazmi, ak im je vreckové poskytované na týždennej báze.

Medzi 11 - 15 rokov: 10 - 15 eur Naďalej sa odporúča poskytovať vreckové v týždennom intervale. Vhodným riešením je zriadiť deťom bankový účet a k nemu platobnú kartu. Veľkou výhodou je, že rodič poukazuje peniaze priamo na účet dieťaťa, ktoré sa učí zaobchádzať s platobnou kartou, pričom tu odpadá riziko zo straty či z krádeže hotovosti. Rodič má navyše nepretržitý prehľad o tom, na čo dieťa vreckové využíva a ako hospodári. Medzi 16 -18 rokov: 20 - 30 eur Vreckové sa ale už odporúča poskytovať na mesačnej báze na bankový účet. Účet je pre dieťa v tomto veku už nevyhnutnosťou, môže mu slúžiť napríklad na účely poukázania výplaty z brigádnej činnosti či ako bezpečný platobný prostriedok pri pobyte v zahraničí. Najmä je potrebné dieťaťu ozrejmiť, že PIN kód nemá nikomu oznamovať a nikam zapisovať. pokračovanie ‹ 1 2 ›