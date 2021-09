Rodičia dostali len 5 samotestov: Kedy a ako správne testovať deti doma?

Akcia roka – umožnenie vstupu deťom do škôl a príprava na každý možný scenár vývoja pandemickej situácie na školách i na Slovensku, začala pred dvoma týždňami a nakoniec rodičia zistia, že so samotestami, ktoré mali odhaľovať ochorenia detí doma, si nevedia rady.

Nielenže ich dostali málo, ale aj so slabou informáciou, ako ich realizovať. Vďaka letáčiku síce vedia, ako majú otvoriť skúmavku s extrakčným roztokom, ale kedy vôbec tento test použiť, nevedia. Rodičia mali do konca augusta školám nahlásiť, či chcú dostať balíček 25 antigénových samotestov zadarmo. Ide o testy s krátkou paličkou, ktoré spravia len plytký výter z nosa, a deti by mohli doma testovať samotní rodičia.

Správa štátnych hmotných rezerv poskytla 2 milióny testov, o ktoré zažiadalo 423-tisíc rodičov. Kvôli takémuto záujmu ich dostali s oneskorením niekoľkých dní a len po päť kusov na žiaka. Všade po Slovensku sa rozdávali tie isté testy. Situácia sa vyvíja rýchlejšie, ako zrejme štát predpovedal. Týždeň po otvorení škôl sme však mali v dištančnom vzdelávaní z 53 267 tried presne 170 a v niektorých rodinách je testov málo už dnes. Rezort školstva pre Nový Čas uviedol, že ďalšia distribúcia testov rodičom je pripravená a závisí od toho, ako tieto testy rodičia budú využívať.

Viacerých prekvapilo, že ani v tejto situácii štát nepreukázal väčší cit pre informovanosť rodičov. Z obojstranného letáka sa dozviete postup testovania, ale praktické situácie rodín tento jeden kus papiera nerieši.

Múdrejší sme neboli ani po zavolaní na infolinku ministerstva zdravotníctva. Pani na linke nám povedala, že test môžeme vykonať „prakticky okamžite“, aby sme sa nakoniec dozvedeli, že sa vlastne odporúča počkať „jeden - dva dni, ale keďže sú to základné testy, test môžeme vykonať aj hneď“. V každom prípade však treba test spraviť „po kontakte s nakazenou osobou, alebo pri podozrení z kontaktu s takouto osobou“.