Cestovky nestihnú vyplatiť klientov v zákonnej lehote: Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Už je to isté, v zákonnej lehote do 14. septembra nedostanú klienti cestoviek, ktorí nechceli náhradný zájazd za ten svoj zrušený z minulého roka, svoje peniaze späť.

Za oneskorenie môže pomalé schvaľovanie schémy pomoci zo strany Bruselu. Cestovky by mali peniaze vyplatiť v posunutom termíne do konca septembra. Tých, ktorí chcú vrátiť peniaze a nemali záujem o iný zájazd, je pritom až 80 percent. Kvôli pandemickým obmedzeniam nemohli minulý rok vycestovať na objednané a zaplatené zájazdy tisíce dovolenkárov. Podľa zákona sa s nimi mali do konca augusta cestovky dohodnúť, či si vyberú iný zájazd, alebo chcú peniaze späť.

Osem z desiatich klientov chce naspäť svoje peniaze, a tak cestovky musia počkať na pomoc od štátu. Podľa zástupcu cestoviek Romana Berkesa títo dovolenkári nakoniec v roku 2020 aj tak vycestovali, ale sami, alebo s cudzími cestovkami. Keďže však od kúpy zájazdov uplynul rok a pol, prípadne aj dlhší čas, musia cestovky najprv preveriť, či čísla účtov stále platia, alebo majú peniaze zaslať na iné účty. Štát schému pomoci pripravil, no dovčera sa čakalo na Brusel. „Ak sa vás to týka, počkajte na kontakt zo strany cestovky,“ odporúča Berkes.