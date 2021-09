Rezort práce pripravuje zmeny v dobrovoľnom systéme sporenia: Ako chce štát odmeniť sporiteľov v III. pilieri?

Sporíte si na dôchodok v treťom pilieri? Pozor, túto časť systému dôchodkového zabezpečenia čakajú zmeny. Ministerstvo navrhuje, aby ste od roku 2023 mohli sporiť nielen cez doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS), ale aj cez banku či poisťovne. Navyše vám dá príspevok od 60 do 100 eur podľa výšky vašich ročných úspor.

Tretí pilier je výhodný pre zamestnanca dvojnásobne. Nielenže mu rovnakou sumou, akú si platí sám, prispieva na dôchodok aj zamestnávateľ, ale tieto jeho príspevky mu znižujú daňový základ vo výške najviac 180 eur za rok. Pri 19 % zdanení viete takto „ušetriť“ na daniach 34,20 € ročne. Systém čakajú novinky, ktoré sa týchto výhod netýkajú.

Priniesli by však zásadnú zmenu v tom, že vaše peniaze by nespravovali len DDS, ale aj iné subjekty. Druhou zásadnou novinkou by bolo to, že štát by do III. piliera občanom prispieval. To však prekáža Asociácii doplnkových dôchodkových spoločností.

„Štát na príspevok nemá a navrhované subjekty, ktoré by tiež po novom mohli spravovať dôchodkové úspory, nemajú rovnaké podmienky fungovania na trhu ako DDS,“ konštatuje Ivan Švejna, riaditeľ Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností.

Ministerstvo to vidí inak. „Sľúbili sme, že vylepšíme všetky tri piliere dôchodkového systému. Chceme taký dôchodkový systém, pri ktorom budú mať ľudia istotu, že budú mať spravodlivé dôchodky,“ uviedol minister Milan Krajniak. Návrh je aktuálne v pripomienkovom konaní.

Aké zmeny chce ministerstvo

Dnes

majetok sporiteľov spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti

príspevky do 3. piliera platí zamestnanec a prispieva mu na ne aj zamestnávateľ

v praxi zamestnávatelia prispievajú okolo 2 % z hrubej mzdy za podmienky, že si rovnakou sumou prispieva aj sám zamestnanec

štát sporiteľovi neprispieva



Po novom

na trh by vstúpili aj dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré dnes spravujú majetok v 2. pilieri

obchodníci s cennými papiermi

správcovské spoločnosti

banky

poisťovne

príspevok by platil aj štát, a to podľa výšky príspevkov zamestnanca

Príspevok sporiteľa za rok Štátna podpora za rok

od 180 €, (15 €/mesiac) - 60 €

od 240 €, (20 €/mesiac) - 80 €

od 300 €, (25 €/mesiac) - 100 €

Ide nám o dlhodobú bezpečnosť

Ivan Švejna, Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností

- Navrhovaná štátna prémia je ďalším náporom na štátny rozpočet. Podľa mňa to ani nemá ministerstvo práce prediskutované s rezortom financií. Verejné financie sú v zlom stave. Neviem, či na to štát má. To, aby peniaze spravovali aj iné subjekty, je v poriadku, vychádza to z odporúčania EÚ.

Ale DDS majú prísne podmienky pôsobenia na trhu, 3. pilier má prísne pravidlá bezpečnosti, kde môžu byť peniaze investované, DDS-ky musia mať isté základné imanie, ale ďalších možno sto subjektov, ktoré by do toho vstúpili, majú iné pomienky fungovania, sú pod inou kontrolou a s inými pravidlami. A tieto pravidlá by mali byť rovnaké. Produkt musí byť o bezpečnosti, pretože je doživotný. Občan musí mať istotu, že tento subjekt tu bude aj o 40 rokov.

Konkurencia pomôže

Maroš Ovčarik, Finančný kompas

- Vyššia konkurencia v rámci spoločnosti, ktoré poskytujú III. pilier systému, pomôže. Niektoré spoločnosti dokážu ponúknuť sporiteľom dostatočnú pridanú hodnotu, ktorá možno dnes v systéme absentuje. Tretí pilier nie je dostatočne motivačný, aj preto je doň zapojených málo zamestnávateľov aj sporiteľov, preto ďalšie zvýhodnenie je v tomto systéme viac ako vítané. Verím, že tieto zmeny zvýšia povedomie ľudí o treťom pilieri a vôbec o potrebe vytvárať si vlastné úspory na dôchodok.

Ako to bude vyzerať

Sporiteľ A: vek 32 rokov

Počet odpracovaných rokov: ....................................................10

Počet rokov v III. pilieri: ............................................................... 2

Mesačný príspevok: ................................................................30 €

Mesačný príspevok od zamestnávateľa: ...........................30 €

Počet rokov do dôchodku: ........................................................33

Výška príspevku od štátu ročne od 2023: .......................100 €

Celkový príspevok od štátu od 2023: ........................... 3 100 €

Celková výška úspor: ......................................................27 820 €

DOŽIVOTNE si mesačne k dôchodku prilepší o: 102,83 €

alebo prvých 10 ROKOV si mesačne prilepší o: 255,98 €

Sporiteľ B: Vek 45 rokov