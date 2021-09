Ktorí starí rodičia dostanú rodičovský príspevok? Únia materských centier návrh tvrdo kritizuje

Starí rodičia, ktorí sú poberateľmi starobného alebo predčasného starobného dôchodku, budú môcť od začiatku budúceho roka dostávať aj rodičovský príspevok.

Stačiť bude to, aby sa starali o vnúča vo veku do troch rokov alebo o vnúča do šiestich rokov veku, ak má vnúča dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Rodič dieťaťa však súčasne nemôže poberať rodičák. Podľa navrhovateľov zmena pomôže rodičom vrátiť sa späť do práce.

Starý rodič si bude môcť uplatniť nárok na rodičovský príspevok len s písomným súhlasom rodiča dieťaťa. Príspevok mu vyplatí úrad práce, kde oň budú musieť požiadať. Takýto návrh predložili do parlamentu koaliční poslanci. „Starí rodičia sa budú môcť starať o vnúčatá s finančnou podporou štátu a rodičia sa budú môcť vrátiť do pracovného života,“ zdôvodnili v návrhu zákona. Jedna z nich, Petra Krištúfková, považuje za dôležitý zmysel zmeny medzigeneračnú solidaritu v rodinách.

„Starí rodičia sa o deti aj tak často starajú sami a takýmto spôsobom štát vyplatí príspevok priamo im.“ Podľa analytika Martina Halása to starým rodičom vnúčaťa pomôže dvojnásobne – nielen finančne, ale aj vo forme uznania rodiny o ich potrebe. Opačný názor má Daniela Konečná z Únie materských centier, ktorá vidí riziko v nenadviazaní prirodzených základných sociálnych väzieb medzi dieťaťom a rodičom. „Bude to mať negatívny následok na celú rodinu,“ myslí si.

Tieto podmienky musia splniť starí rodičia

musia byť poberateľmi starobného alebo predčasného starobného dôchodku

biologickí starí rodičia

nebiologickí starí rodičia - rodičia náhradných rodičov, alebo rodičia manžela alebo manželky rodiča dieťaťa

nárok si uplatnia podaním žiadosti o rodičovský príspevok na úrade práce príslušnom podľa miesta bydliska žiadateľa, doloží k nej písomný súhlas rodiča dieťaťa - neformálny list