Štát pomôže rodičom jednorazovým zvýšením prídavku na dieťa: Kto dostane viac peňazí?

Rodičia nezaopatrených detí vo veku do 18 rokov dostanú za september prídavok na dieťa vyšší o 74,50 eura. Celková suma prídavku na dieťa tak za september dosiahne 100 eur.

V posledný augustový deň o tom rozhodla vláda. Rodičia prváčika dostanú dokonca ešte viac.

Rodičia nezaopatrených detí, ktoré ešte nie sú plnoleté, dostanú za september prídavok na dieťa 100 eur. Štát sa totiž rozhodol, že im takto jednorazovo pomôže prekonať následky pandémie. Zvýšený prídavok nedostanú rodičia na tie nezaopatrené deti, na ktoré vyplatil štát jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi v sume 333 eur. „Vzhľadom na to, že sa začína nový školský rok a rozmýšľali sme, akou formou pomôcť rodičom detí počas pandémie, tak určite takýto jednorazový príspevok vo výške 100 eur môže týmto rodinám pomôcť, najmä tým, ktoré majú viac detí a ktoré sa potrebujú pripraviť na nový školský rok,“ okomentoval zvýšenie prídavku minister práce Milan Krajniak.

Septembrový prídavok na dieťa

každomesačný prídavok na dieťa je v roku 2021 vo výške 25,50 €

v septembri 2021 sa zvýši o 74,50 € - rodič dostane na dieťa presne 100 €

rodič žiaka, ktorý ide prvýkrát do školy, má každý rok nárok na zvýšený prídavok o 104,76 €; v septembri 2021 dostane prídavok 130,26 € (25,50 + 104,76) a v októbri 100 € (25,50 + 74,50)

rodičom vyplatia úrady práce, rodiny a sociálnych vecí túto sumu v októbri

o zvýšený prídavok netreba žiadať

nárok na prídavok majú rodičia všetkých detí do 18 rokov, okrem tých, ktorí dostali jednorazový prídavok na dieťa vo výške 333 € - išlo o rodičov v hmotnej núdzi

Pomôže to výbave školáka

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík

- Je vysoko pozitívne, že vláda sa na začiatku školského roka rozhodla pomôcť rodinám s deťmi. Zvýšenie prídavku na 100 eur je významnou pomocou na začiatok školského roka, je to štartovací balíček, s ktorým môžu rodičia nakúpiť školské potreby, ktoré školopovinné deti potrebujú a v priemere tvoria od 60 do 100 eur na jedno dieťa. Ďalším pozitívom je, že rodiny prváčika dostanú až 200 eur. Negatívne vnímam, že aj keď sa deklaruje, že zvýšený prídavok dostanú rodiny so všetkými deťmi, nie je to pravda, pretože budú vylúčení práve tí najchudobnejší.