Zdravotné poisťovne budú viesť prehľady o plánovaných operáciách: Čo budú obsahovať čakacie listiny

Čakáte na výmenu bedrového kĺbu alebo na iný zdravotnícky úkon a neviete, kedy sa dostanete na rad? Po novom by to malo byť jasnejšie.

Zdravotné poisťovne aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, teda nemocnice, by po novom mali na svojich weboch sprecizovať čakacie listiny. Pacient tak dostane presnú informáciu, kedy pôjde na operačný stôl.

Opatrenia počas pandémie spôsobili aj to, že v nemocniciach liečili len tých pacientov, u ktorých to bolo nevyhnutné. Kto mohol počkať, čakal. To platilo aj pre pacientov, ktorí mali naplánované operácie. A tak sa ich termíny predĺžili o mnoho mesiacov a dnes „nie je problém“ čakať na zákrok aj pol roka.

Napríklad v Košiciach pacienti najdlhšie čakajú na plánované endoprotézy osem mesiacov, na ostatné operácie pol roka, v Bratislave na chirurgický zákrok ruky pol roka, v Trenčíne na ortopédiu 140 dní. Človek však pri takýchto lehotách stratí prehľad, kedy má svoj termín. A čakacie listiny by to mali od januára 2022 zmeniť. Ráta s nimi zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Týkali by sa všetkých plánovaných operácií. V súčasnosti už čakačky existujú, ale je ich len šesť, napríklad na výmenu bedrového kĺbu či operáciu šedého zákalu. „Pri ostatných zákrokoch sa systém tvári, že čakacie listiny neexistujú. Ony, samozrejme, v realite existujú, ale často sú to len popísané papierové zošity, schované v zásuvkách jednotlivých nemocničných oddelení, ktorých obsah pozná iba personál oddelenia,“ upozorňuje analytik Martin Vlachynský z INESS.