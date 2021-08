Ako sa baviť s deťmi o očkovaní? Toto odkazujú psychológovia rodičom pred začiatkom školského roka

Dobre si premyslite, ako sa na tému očkovanie budete doma rozprávať so svojimi ratolesťami.

Pretože deti vaše názory kopírujú a vy tak môžete ovplyvniť nielen ich názory, ale aj vzťahy v triede. Toto odkazujú psychológovia rodičom ešte pred začiatkom nového školského roka. Dôvod? Aby sa delenie spoločnosti na zaočkovaných a nezaočkovaných, ktoré so sebou vo svete dospelých prináša hádky a nevraživosť, neprenieslo aj do školských lavíc.

Odborníci v tom majú jasno. Deti, prirodzene, táto téma nezaujíma a nie je ani určujúca pre ich vzťahy a kamarátstva. Inak to však môže byť v prípade, že rodičia kontroverznú tému očkovania budú riešiť pred deťmi štýlom: „S tým si nesadni, ten je/nie je zaočkovaný.“

V takom prípade by mohol byť problém. Deti totiž názory svojich rodičov zvyknú preberať a môže sa stať, že sa ťažkosti, aké sú dnes na pracoviskách, môžu dostať aj do škôl. „Dôležité je, aby sme my ako dospelí neodsudzovali pred nimi iný názor,“ upozorňuje psychologička Gabriela Herényiová.

Deti budú kopírovať postoj rodičov

Gabriela Herényiová, detská psychologička

Deti nebudú veľmi riešiť zaočkovanosť, ak to nebudú pred nimi veľmi riešiť ich rodičia. Ale ak niektorí dospelí začnú s nevraživosťou typu: „S tým sa nekamaráť, ten nie je zaočkovaný,“ môže nastať pnutie aj medzi deťmi. My ovplyvňujeme deti, robí to spoločnosť a robí to tá atmosféra, ktorá tu je a ktorá je podľa mňa úplne patologická. Pre mnohé deti je rodič absolútna autorita, a keď to uvidia, že ide pred parlament a protestuje proti očkovaniu, doma sa o tom rozpráva, zachytia to a budú tieto názory prenášať. Neverím, že by školy zohrali negatívnu úlohu, hoci môže sa stať, že aj niektoré pani učiteľky by mohli ovplyvniť triedu. Dôležité je, aby sme neodsudzovali pred nimi iný názor.

Rodičia by mali situáciu vysvetliť

Miron Zelina, psychológ

Deti takto samy od seba nepremýšľajú, majú iné hodnotiace kritériá pre kamarátstva a vzťahy. Problém môže nastať, ak do toho budú zasahovať rodičia a budú deti ovplyvňovať cez svoje úsudky. Napríklad ak by hovorili: „K tomu si nesadneš, lebo ten je/nie je očkovaný,“ vtedy to môžu začať vnímať aj deti. Určite sú už ovplyvnené názormi rodičov na túto tému, ale samy od seba by k selekcii alebo k deleniu nepristupovali. Preto je dôležité, aby rodičia túto tému s deťmi komunikovali citlivo, nie unáhlene, aby im problém vysvetlili. A nebolo by správne, keby zasahovali týmto negatívnym spôsobom do ich prirodzeného sveta a vzťahov.

Správanie najmenších nasleduje názory ich vzorov

Robert Krause, psychológ