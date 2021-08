Štát začína ženám vyplácať kompenzácie za zabudnutý dôchodok: Jedna dostala 16-tisíc eur

Tisícky poistencov, ktorí mali už pred 1. 1. 2021 priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok, no nové znenie zákona o sociálnom poistení im zmenilo vek odchodu do dôchodku, už dostávajú zo Sociálnej poisťovne vyplatenú kompenzáciu.

Týka sa to aj advokátky Viery Kubicovej, ktorá v snahe dosiahnuť spravodlivosť založila občianske združenie Diera v systéme. Prijaté riešenie však stále nie je spravodlivé, myslí si advokátka. Čo konkrétne navrhuje?

Približne 147-tisícom matiek, ale aj otcov, narodených v rokoch 1957 až 1963, nebolo v minulosti po zavedení 64-ročného stropu na vek pre odchod do dôchodku, započítané obdobie výchovy detí. Štát sa rozhodol napraviť túto krivdu troma spôsobmi podľa veku narodenia dotknutých poistencov. Buď im posunul vek pre odchod do dôchodku, priznal im jednorazovú kompenzáciu, ktorú vypláca bez nutnosti podania žiadosti, alebo im starobný dôchodok zvýšil za obdobie dôchodkového poistenia.

Jednej skupine - ženám narodeným v rokoch 1957 a 1958, ktoré vychovali tri a viac detí, 1959 až 1963, ktoré vychovali päť a viac detí – už vypláca jednorazovú kompenzáciu. Približne 54-tisíc prípadov už takto doriešil. Medzi týmito poistenkami je aj Viera Kubicová, ktorej príbeh a snahu domôcť sa spravodlivosti medializoval aj Nový Čas a ktorá založila OZ Diera v systéme na pomoc ženám s podobným príbehom.

„Podľa starého zákona som dovŕšila dôchodkový vek 7. decembra 2020, no podľa nového znenia, kedy sa mi započítala výchova detí, som ho dosiahla už 7. júla 2020. Pred pár dňami mi zo Sociálnej poisťovne prišiel jednorazový doplatok vo výške piatich starobných dôchodkov,“ uviedla. Skupinu poisteniek, ako je aj pani Kubicová, musí Sociálna poisťovňa vyplatiť do 31. 12. 2022, no aj podľa prípadu Viery Kubicovej vidno, že tak robí čo najskôr.

Napriek tomu, že jej príbeh sa dočkal šťastného konca, Viera Kubicová prijatý stav stále nepovažuje za spravodlivý. „Pretože matkám, ktoré roky vychovávali deti, za obdobie materskej a rodičovskej dovolenky štát priznáva len najnižšiu hodnotu priemerného osobného mzdového bodu v tomto období, kedy nepracovali. Práve hodnota tohto bodu je jedným z určujúcich vstupov na výpočet každého dôchodku. Navrhujeme dve riešenia – aby sa im táto hodnota vypočítavala z obdobia zárobku spred nástupu na materskú, alebo z minimálnej mzdy v danom období.“