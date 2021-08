Ministerstvo práce chce zjednodušiť a zvýšiť pomoc ŤZP: 6 zmien, ktoré pomôžu ťažko postihnutým

Pomôžu najslabším. Viac peňazí na úpravu bytu, garáže, auta či zdvíhacieho zariadenia pre ľudí s najnižšími príjmami.

Tak chce ministerstvo práce pomôcť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). V niektorých prípadoch výška prísevku uhradí náklady na celú potrebnú úpravu či kúpu pomôcky. Na Slovensku žije približne 420-tisíc ŤZP občanov, z nich je 250-tisíc v produktívnom veku. Každý z nich do určitej výšky príjmu má nárok na finančnú pomoc od štátu.

„Návrhom chceme zjednodušiť čerpanie finančných príspevkov, vychádzame zo skúsenosti z praxe v snahe zlepšiť kvalitu ich života,“ komentovala chystané zmeny, ktoré prešli v týchto dňoch pripomienkovým konaním a na ktorých panuje koaličná zhoda a mali by platiť od roku 2022, hovorkyňa rezortu práce Eva Rovenská.

Odborníci, ktorí sa práci s osobami ŤZP venujú, zmeny vítajú, no upozorňujú na to, že pomoc od štátu by mali dostať aj tí, ktorí zarácibajú viac. „Niektoré drahé pomôcky aj pre nich zostanú nedosiahnuteľné,“ konštatuje Dagmar Kozáková, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže.



1. Príspevok na úpravu auta ešte pred jeho kúpou

Osoby s ŤZP spravidla využívajú autá so špeciálnym prispôsobením pre svoje potreby. Rezort preto navrhuje poskytnutie príspevku na úpravu auta už pri kúpe, nie až po jeho zakúpení. Z príspevku tak bude možné financovať úpravy auta v štádiu výroby, keď žiadateľ o príspevok na úpravu auta ešte nie je jeho vlastníkom.

Dnešný stav: Príspevok na úpravu auta je možné čerpať po zakúpení vozidla.



2. Príspevok na opatrovanie aj pre občanov s nepravidelným príjmom

Ministerstvo chce, aby sa za príjem zo zamestnania nepovažoval:

preplatok dane z príjmov

preplatok na preddavkoch na daň z príjmov

vrátený preplatok na zdravotnom poistení vrátenie poistného na nemocenské, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti

príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa

Dnešný stav: Tieto typy nepravidelného príjmu dnes žiadateľom spôsobujú pozastavenie príspevku na opatrovanie.



3. Pomoc aj v prípade hospitalizácie

Ministerstvo navrhuje pokračovať bez prerušenia v posudzovaní nároku na príspevok aj v prípade, ak zo závažných dôvodov nie je možná osobná prítomnosť posudzovanej osoby napríklad z dôvodu hospitalizácie.

Dnešný stav: Aktuálne účinná právna úprava to neumožňuje. Ak osoba nie je dlhší čas prítomná pri posudzovaní nároku na príspevok – napríklad je v kóme, alebo je v nemocnici, no úpravu bytu potrebuje realizovať pred návratom domov – proces je pozastavený.