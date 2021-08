Štát odosiela poštou novú čipovú kartu k lekárom: Kto dostane „občiansky“ bez fotografie?

Ministerstvo vnútra v týchto dňoch rozosiela občanom nové osobné doklady, na ktorých je čip, ale nie je tam fotografia a, samozrejme, ani podpis občana.

O čo ide? Možno ste už zabudli, že tieto doklady sa dostali do zákona už v roku 2019, ktorí hovorí, že doklad s čipom musí mať do konca roka 2021 každý občan Slovenskej republiky na to, aby sa ním mohol identifikovať u lekára v rámci projektu eZdravie. Tento nový doklad s čipom bude jediným autentifikačným prostriedkom pre prístup k elektronickým zdravotným záznamom občana, ktorý nevlastní občiansky preukaz s čipom.

Čiže buď občianskym, alebo novým preukazom sa identifikujete u lekára a ten by vďaka projektu eZdravie mal mať prístup k vašej zdravotnej karte v elektronickej podobe. Doklad bez fotografie je odosielaný Slovenskou poštou deťom do 15 rokov a seniorom nad 65 na adresu trvalého bydliska. „MV SR odhaduje, že pre projekt eZdravie bude potrebné vydať elektronické doklady pre približne 900-tisíc občanov do 15 rokov a pre 400-tisíc občanov starších ako 65 rokov,“ hovorí tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.

Platnosť dokladu

- Občiansky preukaz bez podoby tváre vydávaný pre osoby do 15 rokov bude mať platnosť 15 rokov, resp. do vydania štandardného OP s fotografiou pri dovŕšení 15 rokov veku.

- Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani vydanie občianskeho preukazu dieťaťu na účely cestovania: maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov.

- Pre osoby staršie ako 65 rokov občiansky preukaz bez podoby tváre je vydávaný s platnosťou tiež na 15 rokov.

- Ak však občan starší ako 65 rokov požiada o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá pri jeho prevzatí.

Dieťa môže mať dva doklady

Ministerstvo vnútra SR

- V prípade detí do 15 rokov ide len o dočasné riešenie - po dovŕšení 15 rokov je občan povinný začať používať občiansky preukaz s fotografiou a podpisom, ktorý mu MV SR podľa zákona o občianskych preukazoch vydá bezplatne. Po vydaní ho teda začne používať aj pri návšteve lekára. Doklad bez fotografi e v momente vydania riadneho OP stráca platnosť. V prípade, že rodičia/zákonní zástupcovia vybavia maloletému do 15 rokov občiansky preukaz na účely cestovania do zahraničia, môže, samozrejme, pre účely eZdravia používať oba doklady.

Na čo slúži

Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blízkej budúcnosti slúžiť ako autentifi kačný prostriedok na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana, takzvaného eZdravia v ambulancii lekára či v lekárni. Nie je teda možné používať ho napríklad ako cestovný doklad. Klasickú kartičku poistenca od zdravotnej poisťovne už potrebovať nebudete.

Ako vyzerá

Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne rovnaký ako občiansky preukaz, ale neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby. Nemá fotografiu ani podpis držiteľa.

Čo ak nezastihnete poštára

Ak vás doručovateľ Slovenskej pošty nezastihne na adrese trvalého bydliska, v poštovej schránke zanechá známy žltý lístok. Ak si doklad neprevezmete v odbernej lehote na pošte, môžete tak následne urobiť na oddelení dokladov OR PZ podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Kedy sa vydáva

Občiansky preukaz bez podoby tváre sa automaticky vydáva:

- pri narodení občana

- pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov

- pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky