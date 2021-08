Je čas na školské nákupy: Ako vybrať správnu aktovku? Na toto pozor

Škola volá! Hoci očakávame tretiu vlnu pandémie koronavírusu a ťažko povedať, ako sa bude vyvíjať situácia, zatiaľ sa zdá, že školy sa plošne zatvárať nebudú a deti v septembri zasadnú do školských lavíc.

Je tak najvyšší čas začať sa obzerať po potrebách, bez ktorých sa žiaci nezaobídu. Najdôležitejšia je práve školská taška, a to najmä pre malých prváčikov. Ako by mala vyzerať taká, ktorá bude praktická, ale aj bezpečná pre zdravie?

Vybrať správnu tašku patrí k najdôležitejším nákupom pre školáka. „Školská aktovka musí byť primeraná veku dieťaťa,“ hovorí Ján Maják, ortopéd z AGEL Clinic Bratislava. Ako dodáva, myslieť treba aj na spevnenú zadnú časť. Popruhy musia brániť tvorbe otlakov a byť nastavené na rovnakú dĺžku. Musí sa nosiť cez obe ramená a jej dĺžka by nemala presahovať pás.

V obchodoch sa stretnete so širokou ponukou, z ktorej bude ťažké vybrať to najlepšie pre vaše dieťa. Preto je ideálne nakupovať v predajniach, kde vám aj poradia. A určite so sebou vezmite budúceho školáka, prvá aktovka sa mu predsa musí páčiť! Vy budete dbať na zdravotné prvky, on si vyberie podľa svojho vkusu.