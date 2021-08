Krajniakov rezort chystá zmeny pri predčasných dôchodkoch: Kedy a o koľko sa oplatí krátená penzia?

Premýšľate nad možnosťou odísť do dôchodku predčasne, ešte pred dovŕšením dôchodkového veku?

Pozor, túto možnosť o chvíľu čakajú zmeny, ministerstvo práce chce pri výške predčasnej penzie zvýhodniť tých, ktorí odrobia aspoň 40 rokov. Tí dostanú viac ako by dostali dnes. Možnosť odísť do predčasného dôchodku už po 15 rokoch práce za splnenia ďalších podmienok však ostane, no táto verzia bude nevýhodnejšia.

Chystané zmeny v predčasných dôchodkoch súvisia s pripravovanou rozsiahlou novelou zákona o sociálnom poistení, ktorej podstatnou časťou bude stanovenie 40 odpracovaných rokov na vzniku nároku na odchod do dôchodku.Na otázku sa chce ministerstvo práce pozerať „alternatívne“.

Ostane síce možnosť, ktorú poznáme už dnes, že o dôchodok môžete požiadať najviac dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku po odpracovaní aspoň 15 rokov, no pribudne k tomu druhá, výhodnejšia verzia – odchod najviac dva roky pred dosiahnutím spomínaných 40 rokov dôchodkového poistenia.